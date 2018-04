VIDEO. Ce a ieșit la lumină din subteranele Ghoutei de Est. „Este o adevărată pânză de păianjen”

„Această reţea de tuneluri este o adevărată pânză de păianjen”, afirmă un reprezentant al armatei siriene, care escortează mai mulţi jurnalişti în cadul unei vizite organizate în foste sectoare rebele în Ghouta.

După o ofensivă lansată pe 18 februarie, forţele preşedintelui sirian Bashar al-Assad au recucerit peste 95% din acest fost fief insurgent aflat la porţile Damascului, potrivit unei organizaţii nonguvernamentale (ONG).

O intrare în labirintul subteran se află în subsolul unei şcoli transformate în cartier general de către insurgenţi din cadrul grupării islamiste Faylaq al-Rahman, în cartierul Jobar din Damasc, aflat cândva pe mâna rebelilor, a constatat un corespondent AFP.

Syrian regime television drives a *car* through some of the underground tunnels discovered in Ghouta. The area's residents, besieged for five years, had depended on smuggled goods for survival. pic.twitter.com/Ac0o5TiEz6