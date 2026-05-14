Summitul Trump-Xi provoacă panică în Europa. Bruxelles-ul se teme că va deveni „victimă colaterală”

„Europa rămâne în urmă" „Trump va vorbi doar în numele său"

Europa privește cu îngrijorare summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, desfășurat la Beijing, de teama unui acord bilateral care ar putea afecta grav economia și industria Uniunii Europene. Oficialii europeni se tem că eventuale înțelegeri între Washington și Beijing privind comerțul, tehnologia, energia sau accesul la pământurile rare chinezești ar putea lăsa UE într-o poziție vulnerabilă, în timp ce industriile europene riscă să fie sufocate de concurența produselor chinezești ieftine, scrie Euronews. Bruxelles-ul avertizează deja că o escaladare a tensiunilor comerciale dintre SUA și China sau un acord negociat fără implicarea Europei ar putea transforma Uniunea Europeană într-o „victimă colaterală”.

China continuă să domine lanțul de aprovizionare pentru aceste minerale critice folosite într-o gamă largă de produse, de la vehicule electrice și semiconductori până la tehnologii verzi și sisteme de apărare.

Oficialii europeni se tem că un posibil acord SUA-China ar putea prioritiza accesul american la pământurile rare chinezești, în timp ce Europa ar rămâne vulnerabilă la penurii și restricții la export, devenind practic „o victimă colaterală”.

„Europa rămâne în urmă”

Industriile din Germania și Japonia au fost deja afectate serios de restricțiile impuse de China asupra pământurilor rare grele.

„China pare să acorde selectiv licențe de export, păstrând în același timp controlul asupra lanțurilor de aprovizionare considerate sensibile din punct de vedere strategic, în special acolo unde sunt implicate aplicații militare sau tehnologii avansate”, a declarat Ilya Epikhin, din cadrul firmei de consultanță Arthur Little.

Germania și Japonia investesc deja în lanțuri alternative de aprovizionare și în proiecte care să reducă dependența de China.

Totuși, potrivit lui David Merriman, director de cercetare la firma de consultanță Project Blue, înlocuirea completă a Chinei este încă la ani distanță.

„Situația pare să se înrăutățească înainte de a începe să se îmbunătățească”, a adăugat acesta.

Eforturile europene de a obține măcar un anumit grad de independență economică față de pământurile rare chinezești avansează lent.

„Europa rămâne în urmă. Poate că și-a stabilit obiective ambițioase de producție locală prin Legea privind materiile prime critice din 2023 și a desemnat 60 de proiecte strategice pentru a le atinge. Totuși, nu a adoptat politicile necesare pentru a le face viabile financiar în fața concurenței susținute de statul chinez”, se arată într-un raport al Institutului UE pentru Studii de Securitate (EUISS).

Pentru Europa, scenariul de coșmar al summitului este ca Trump, care a ajuns la Beijing în cel mai dificil context economic al carierei sale politice, să încheie un fel de acord comercial gestionat cu Beijingul, care să lase UE pe margine și să o transforme într-o victimă colaterală.

Consecința ar putea fi o invazie a pieței europene cu excedentele de producție ale Chinei în domeniul mașinilor electrice, bateriilor și bunurilor industriale, ceea ce ar pune o presiune și mai mare asupra industriilor europene.

În prezent, mașinile electrice chinezești sunt cu 25% până la 50% mai ieftine decât modelele europene.

De exemplu, SUV-ul compact chinezesc MG4 pornește de la aproximativ 30.000 de euro, în timp ce modele europene comparabile, precum Volkswagen ID.3, încep de la aproximativ 40.000 de euro.

„Trump va vorbi doar în numele său”

Experții nu exclud posibilitatea unui acord tranzacțional între Trump și Xi, cu efecte negative pentru Europa.

„În mod realist, discuțiile Trump-Xi devin foarte bilaterale”, a declarat Jonas Parello-Plessner, cercetător asociat în programul Indo-Pacific al German Marshall Fund (GMF). „Și un lucru este sigur: Trump va vorbi doar în numele său.”

Președintele american amenință deja cu introducerea unor noi tarife, inclusiv pentru produsele chinezești, pentru a înlocui taxele vamale anulate la începutul anului de Curtea Supremă a SUA.

După ce au încercat să descifreze stilul imprevizibil al lui Trump în primul său mandat, oficialii chinezi au învățat să își folosească influența economică și le-au transmis recent liderilor de afaceri americani că vor răspunde „de fiecare dată” când Washingtonul va lua măsuri comerciale sau investiționale împotriva Chinei.

Nici perspectiva unei deteriorări a relațiilor economice dintre Washington și Beijing nu este privită cu entuziasm la Bruxelles.

„Dacă chinezii vor juca dur cu Trump, Europa nu va avea nimic de câștigat”, a spus Parello-Plessner.

Un nou război comercial între SUA și China sau o escaladare a sancțiunilor ar putea afecta industriile europene prin scăderea cererii globale, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și volatilitate financiară.

Bruxelles-ul se pregătește deja pentru cel mai rău scenariu.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat luna trecută pentru Euronews că UE este pregătită să își consolideze politica industrială.

El a avertizat și că Uniunea Europeană nu va ezita să își apere industriile și că va „lupta cu toate mijloacele pentru fiecare loc de muncă european, pentru fiecare companie europeană și pentru fiecare sector deschis”, dacă va considera că acestea sunt tratate incorect.

Cu toate acestea, summitul de la Beijing amintește că multe aspecte ale viitorului Europei depind de cele două mari puteri dominante ale lumii, iar niciuna dintre ele nu pare dispusă să facă prea multe concesii.

