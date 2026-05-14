Live TV

Trupele suedeze, „distruse” de operatori ucraineni de drone într-o simulare NATO: „Dacă era o situație reală, ar fi fost morți”

Data publicării:
dronă Vampir folosită de armata ucraineană
Dronele Vampir au patru rotoare și sunt echipate cu camere pentru vedere nocturnă. Foto: Profimedia Images

Operatori ucraineni de drone au „distrus” trupele suedeze în timpul unui exercițiu militar desfășurat în cadrul unor manevre NATO pe insula baltică Gotland, unde Ucraina a jucat rolul unei forțe agresoare. Instructorii ucraineni au folosit tactici de război dezvoltate pe frontul împotriva Rusiei și au avertizat că armatele occidentale trebuie să se adapteze rapid la noile condiții ale războiului cu drone.

Exercițiile militare conduse de Suedia, la care a asistat Associated Press, au simulat un scenariu în care un adversar neidentificat concentra forțe în apropierea flancului estic al NATO, în timp ce atacuri de sabotaj provocau pene de curent, perturbări cibernetice și lipsuri de produse esențiale pe insula Gotland, relatează Kyiv Post.

Militari ucraineni au participat ca instructori, jucând rolul forțelor atacatoare și folosind tactici de război cu drone dezvoltate în luptele împotriva Rusiei.

Un pilot ucrainean de drone în vârstă de 24 de ani, cu indicativul „Tarik”, a spus că unitățile suedeze au fost eliminate în mod repetat în timpul scenariilor de antrenament. „Au oprit exercițiul de trei ori ca să își dea seama ce pot face mai bine”, a spus el. „Dacă ar fi fost o situație reală, ar fi fost morți.”

Un alt operator ucrainean, cu indicativul „Karat”, a spus că forțele occidentale trebuie încă să se adapteze condițiilor războiului cu drone. „Trebuie să vezi asta cu ochii tăi”, a spus el, descriind operațiunile cu drone FPV desfășurate în condiții de bruiaj electronic și cu informații limitate despre câmpul de luptă.

Instructorii ucraineni au spus că trupele suedeze au un potențial ridicat, dar că este nevoie de dezvoltarea integrării dronelor și a tacticilor anti-drone la nivelul comenzii militare. Șeful apărării suedeze, generalul Michael Claesson, a declarat că armatele occidentale ar trebui să accelereze adaptarea metodelor de război cu drone utilizate în Ucraina.

„Toate forțele occidentale trebuie să învețe rapid cum să desfășoare operațiuni cu drone și anti-drone, iar cea mai rapidă metodă este să îi asculte pe ucraineni”, a spus el.

Generalul de brigadă Curtis King, din armata SUA, a afirmat că sistemele de supraviețuire și detectare au reprezentat lecțiile centrale ale exercițiului. „Ceea ce ne-au învățat este că trebuie să te concentrezi foarte mult pe supraviețuire și pe modul în care poți evita să fii detectat”, a spus el.

Exercițiul s-a concentrat pe Gotland datorită poziției sale strategice în Marea Baltică, între Suedia și exclava rusă Kaliningrad. „Dacă controlezi Gotland, controlezi practic partea centrală a Mării Baltice”, a spus Claesson.

Exercițiul militar a avut loc pe fondul îngrijorărilor mai ample din Europa privind NATO și politica SUA sub președintele Donald Trump, care a criticat alianța și a ordonat reducerea trupelor americane în Europa.

Oficialii suedezi au declarat că scenariul a fost conceput pentru a testa opțiunile de răspuns înainte de o eventuală invocare a Articolului 5 privind apărarea colectivă a NATO. Planificatorii militari au remarcat, de asemenea, că președintele rus Vladimir Putin ar putea folosi presiuni limitate asupra unor zone precum Gotland pentru a testa reacția și coeziunea NATO.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kiev
Rusia a lansat valuri de drone și rachete asupra Ucrainei: un mort și zeci de răniți la Kiev. La Cernăuți, alarmele au sunat șase ore
Belgium EU Defense Ministers, Brussels - 12 May 2026
Pal Jonson, ministrul suedez al Apărării: Dacă România și flancul estic al NATO sunt puternice, la fel e și flancul nordic
atac rusia in ucraina
Ucraina, vizată de Rusia cu peste 800 de drone: cel puțin șase morți. Cea mai lungă alertă de atac aerian în regiunea Cernăuți
B9
Concluziile lui Traian Băsescu după Summitul B9: „În 5-7 ani, Europa își va putea garanta securitatea”. Care ar fi punctul nevralgic
Bloc lovit de dronă, Moscova
„Comisia Antiteroristă a Moscovei” interzice publicarea de imagini cu urmările atacurilor ucrainene cu drone
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului...
meteo vreme schimbatoare poaie soare shutterstock_64188502
Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex...
Ultimele știri
Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor
Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”
Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Fanatik.ro
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reguli dure pe plajele preferate de români. Greșeala banală care poate aduce amenzi de până la 60.000 de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Michelle Rodriguez, apariție spectaculoasă în Antibes. „Letty” din „Fast and Furious”, în costum de baie la...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Urs surprins în curtea Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”. A fost capturat într-o cuşcă specială și...
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...