Trupele suedeze, „distruse” de operatori ucraineni de drone într-o simulare NATO: „Dacă era o situație reală, ar fi fost morți”

Operatori ucraineni de drone au „distrus” trupele suedeze în timpul unui exercițiu militar desfășurat în cadrul unor manevre NATO pe insula baltică Gotland, unde Ucraina a jucat rolul unei forțe agresoare. Instructorii ucraineni au folosit tactici de război dezvoltate pe frontul împotriva Rusiei și au avertizat că armatele occidentale trebuie să se adapteze rapid la noile condiții ale războiului cu drone.

Exercițiile militare conduse de Suedia, la care a asistat Associated Press, au simulat un scenariu în care un adversar neidentificat concentra forțe în apropierea flancului estic al NATO, în timp ce atacuri de sabotaj provocau pene de curent, perturbări cibernetice și lipsuri de produse esențiale pe insula Gotland, relatează Kyiv Post.

Militari ucraineni au participat ca instructori, jucând rolul forțelor atacatoare și folosind tactici de război cu drone dezvoltate în luptele împotriva Rusiei.

Un pilot ucrainean de drone în vârstă de 24 de ani, cu indicativul „Tarik”, a spus că unitățile suedeze au fost eliminate în mod repetat în timpul scenariilor de antrenament. „Au oprit exercițiul de trei ori ca să își dea seama ce pot face mai bine”, a spus el. „Dacă ar fi fost o situație reală, ar fi fost morți.”

Un alt operator ucrainean, cu indicativul „Karat”, a spus că forțele occidentale trebuie încă să se adapteze condițiilor războiului cu drone. „Trebuie să vezi asta cu ochii tăi”, a spus el, descriind operațiunile cu drone FPV desfășurate în condiții de bruiaj electronic și cu informații limitate despre câmpul de luptă.

Instructorii ucraineni au spus că trupele suedeze au un potențial ridicat, dar că este nevoie de dezvoltarea integrării dronelor și a tacticilor anti-drone la nivelul comenzii militare. Șeful apărării suedeze, generalul Michael Claesson, a declarat că armatele occidentale ar trebui să accelereze adaptarea metodelor de război cu drone utilizate în Ucraina.

„Toate forțele occidentale trebuie să învețe rapid cum să desfășoare operațiuni cu drone și anti-drone, iar cea mai rapidă metodă este să îi asculte pe ucraineni”, a spus el.

Generalul de brigadă Curtis King, din armata SUA, a afirmat că sistemele de supraviețuire și detectare au reprezentat lecțiile centrale ale exercițiului. „Ceea ce ne-au învățat este că trebuie să te concentrezi foarte mult pe supraviețuire și pe modul în care poți evita să fii detectat”, a spus el.

Exercițiul s-a concentrat pe Gotland datorită poziției sale strategice în Marea Baltică, între Suedia și exclava rusă Kaliningrad. „Dacă controlezi Gotland, controlezi practic partea centrală a Mării Baltice”, a spus Claesson.

Exercițiul militar a avut loc pe fondul îngrijorărilor mai ample din Europa privind NATO și politica SUA sub președintele Donald Trump, care a criticat alianța și a ordonat reducerea trupelor americane în Europa.

Oficialii suedezi au declarat că scenariul a fost conceput pentru a testa opțiunile de răspuns înainte de o eventuală invocare a Articolului 5 privind apărarea colectivă a NATO. Planificatorii militari au remarcat, de asemenea, că președintele rus Vladimir Putin ar putea folosi presiuni limitate asupra unor zone precum Gotland pentru a testa reacția și coeziunea NATO.

