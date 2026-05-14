Preşedintele Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reţinut de procurori, alături de alte două persoane din cadrul instituţiei

Mihai Savin, Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea

Preşedintele Autorităţii Vamale Române (AVR), Mihai Savin, a fost reţinut, miercuri, alături de alte două persoane din cadrul instituţiei, într-o acţiune desfăşurată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la centrala Vămii din Bucureşti şi la Galaţi, potriviti unor citate de Profit.ro.

 Savin şi celelalte două persoane sunt investigate într-un dosar penal.

Savin, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al AVR, a fost numit în postul de preşedinte la final de ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, odată cu eliberarea din funcţie a fostului preşedinte, Bogdan Bălan, scrie News.ro.

Anterior, Savin a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (iulie 2019 - ianuarie 2020), director general la Compania Muncipala Managementul Transportului, Bucuresti (martie 2020 - iulie 2020), director general la Termoficare Prahova, Ploieşti (martie 2022 - noiembrie 2022).

Vama a fost afectată în ultimii ani de mai multe scandaluri de corupţie.

La final de martie, instituţia condusă de Savin şi Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), au semnat un protocol de colaborare în domeniul prevenirii corupţiei, document care stabileşte cadrul de cooperare instituţională în vederea promovării integrităţii şi a consolidării mecanismelor de prevenire a faptelor de corupţie.

La început de aprilie, Guvernul a aprobat reorganizarea Autorităţii Vamale Române (AVR).

Proiectul ajuns pe masa Guvernului a prevăzut tăieri de cheltuieli de 4,5 milioane lei anual (3,1 milioane lei pentru ce a rămas din acest an), cu 1,7 milioane de lei mai puţin faţă de un proiect de reorganizare iniţial, prezentat pe finalul anului trecut de Profit.ro, în care era propusă tăierea cheltuielilor cu 6,2 milioane lei anual, în principal prin eliminarea sau retrogradarea a zeci de posturi de conducere.

