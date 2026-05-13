„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat o mobilizare rotațională a unor unități militare selectate „pentru a le pregăti pentru război”. Președintele belarus a declarat că această nouă abordare are ca scop pregătirea pentru o eventuală „operațiune terestră”, a relatat marți agenția de știri de stat Belta, citată de TVPWorld.

„Vom mobiliza selectiv unități ale forțelor armate pentru a le pregăti pentru război”, a spus Lukașenko. „Cu voia lui Dumnezeu, va fi posibil să îl evităm. Ne pregătim cu toții pentru război.”

Strategia marchează o îndepărtare de exercițiile periodice la scară largă și va implica chemarea pe rând a unităților pentru tabere intensive de antrenament de luptă, a precizat Belta.

Măsura a urmat inspecțiilor de pregătire pentru luptă ale forțelor armate ale țării, după care a avut loc o „discuție serioasă” la Ministerul Apărării pentru a discuta deficiențele descoperite, a spus Lukașenko.

Pregătirea pentru luptă

Inspecțiile fac parte dintr-un accent sporit pus de Minsk pe pregătirea țării pentru conflict, Lukașenko afirmând luni că forțele armate trebuie modernizate.

În aprilie, șeful statului belarus a emis un decret de mobilizare a ofițerilor în rezervă, după ce în martie a lansat recrutarea pentru serviciul militar obligatoriu al bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în aprilie că Rusia a încercat să atragă Belarusul în războiul său împotriva Ucrainei și că au fost pregătite drumuri și poziții de artilerie în apropierea frontierei dintre cele două țări.

Belarus a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în timpul războiului, permițând Moscovei să-și folosească teritoriul ca rampă de lansare pentru invazia din 2022.

Pe 2 mai, Zelenski a declarat că s-au observat „activități specifice” pe partea belarusă a frontierei și că Kievul monitorizează situația și va răspunde dacă va fi necesar.

