Live TV

Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie: „Un pas important”

Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul a salutat decizia Ucrainei de a include România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie. Executivul consideră că hotărârea „reflectă evoluţia pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum şi angajamentul comun pentru susţinerea valorilor europene şi consolidarea legăturilor dintre cetăţenii celor două ţări”. 

„Guvernul României salută adoptarea de către Guvernul Ucrainei a rezoluţiei prin care România a fost inclusă, alături de alte state, pe lista ţărilor în raport cu care este acceptată dubla cetăţenie”, au transmis, marţi, oficialii Executivului, într-un comunicat de presă.

Prin Hotărârea Cabinetului de Miniştri al Ucrainei nr. 589 din 8 mai 2026, autorităţile ucrainene au extins lista statelor ai căror cetăţeni pot dobândi cetăţenia ucraineană în procedură simplificată, incluzând un număr de 29 de state, printre care şi România.

„Această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Ucraina şi reflectă evoluţia pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum şi angajamentul comun pentru susţinerea valorilor europene şi consolidarea legăturilor dintre cetăţenii celor două ţări”, se mai arată în comunicat.

Încă de la izbucnirea conflictului din Ucraina, România a fost printre ţările care au oferit cel mai mare sprijin şi au susţinut autorităţile şi cetăţenii din Ucraina.

Potrivit unui raport recent al Eurostat, la 31 martie 2026, un total de 4,33 milioane de cetăţeni care au fugit din Ucraina aveau statut de protecţie temporară în UE. Comparativ cu sfârşitul lunii februarie 2026, numărul total de persoane din Ucraina aflate sub protecţie temporară a scăzut cu 68.980 (-1,6%).

Dintre ţările UE, numărul de persoane aflate sub protecţie temporară a crescut în 14 ţări şi a scăzut în 13. Cele mai mari creşteri absolute au fost observate în Germania (+7.480; +0,6%), Spania (+2.665; +1,0%) şi România (+2.125; +1,0%).

Citește și:

Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat despre pericolul ca România să aibă graniță directă cu Rusia și susținerea Ucrainei

„Rămân în pat și-mi spun «Ce-o fi, o fi»”. New York Times a vorbit cu românii din Tulcea despre atacurile cu drone rusești (reportaj)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați americani în timpul unui exercițiu militar în Irak
România, printre țările NATO care încearcă să atragă trupe americane după anunțul lui Donald Trump privind retragerea din Germania
Loc de joacă fără copii, Harkov, Ucraina
„Ne-a spus că Rusia va învinge”. Mărturia unei tinere din Ucraina despre întâlnirea cu comisarul pentru copii al lui Putin
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”. Criticile lui Dan Dungaciu la adresa lui Nicușor Dan
kelemen hunor in studioul digi24
Ce spune Kelemen Hunor despre varianta de a deveni premier: „E o chestiune de societate”
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
„Războiul se apropie de final”. Peskov a explicat declarațiile lui Putin privind conflictul din Ucraina
Recomandările redacţiei
Kasianov Putin
Schimbarea la față a lui Vladimir Putin, prin ochii lui Mihail...
Administratia Prezidentiala 112
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_32_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Summit B9: Nicușor Dan, întâlniri cu președintele Poloniei și Mark...
soldati americani
Nicușor Dan, despre relocarea trupelor SUA în Europa: „România își...
Ultimele știri
PNL nu va face parte dintr-un Guvern cu PSD, chiar cu premier tehnocrat, spune Mircea Abrudean
Dominic Fritz compară reacțiile PSD cu cele ale unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta”
Nicușor Dan exclude, din nou, scenariul anticipatelor și dă asigurări că criza internă se va rezolva „destul de rapid”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Reforma lui Bolojan se transformă în bombă cu ceas: concedierile din administrația locală, răsturnate de...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Florinel Coman, la FCSB? MM Stoica, anunț despre revenirea așteptată de toți fanii roș-albaștrilor
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...