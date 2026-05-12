News Alert Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)

Primele nume luate în calcul de președintele României Nicușor Dan pentru varianta de premier tehnocrat, cu doar câteva zile înainte de consultările pentru formarea viitorului Guvern, sunt Radu Burnete și Șerban Matei, potrivit surselor Digi24.

Radu Burnete este actualul consilier al președintelui pentru probleme economice și sociale. A fost numit în vara anului trecut și vine din mediul de afaceri. Înainte să ajungă la Cotroceni, a fost, timp de cinci ani, directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.

Înainte de asta, a mai lucrat la Consiliul Investitorilor Străini, dar și la Bruxelles, pentru o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare. Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București, după care și-a completat studiile cu un masterat la Viena.

A doua variantă de premier tehnocrat este Șerban Matei, actual director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României. Este considerat un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu.

În 2012, a fost numit reprezentantul României la Fondului Monetar Internațional, iar, de-a lungul anilor, a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și alte structuri ale Uniunii Europene. Are o diplomă în Finanțe Bănci, facultate absolvită la ASE.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni. Șeful statului a spus că va chema joi sau luni formațiunile politice parlamentare la consultări la Cotroceni și a lăsat deschisă și varianta unui premier tehnocrat.

Președintele Nicușor Dan va chema luni partidele la consultări oficiale pentru fomarea noului Guvern (surse)

