Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”, după întâlnirea cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, informează EFE, preluat de Agerpres.

Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, şi consilieri pe probleme de securitate naţională din Regatul Unit, Germania, Franţa şi Italia se află la Kiev, au declarat vineri oficiali ucraineni, potrivit Reuters.

Zelenski a insistat totodată că multe detalii privind garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja pe hârtie, adăugând că trupele străine pe teren vor semnala că există un sprijin politic pentru Kiev.

Preşedintele ucrainean, care a scris ulterior despre întâlnirile sale cu consilierii străini pe aplicaţia de mesagerie Telegram, a insistat pe accelerarea discuţiilor de finalizare a garanţiilor de securitate, având în vedere incursiunea dronelor ruseşti în Polonia în această săptămână.

„Rusia nu numai că nu vrea să pună capăt războiului, dar îl şi escaladează, reprezentând o ameninţare reală pentru Europa prin lansarea dronelor sale deasupra Poloniei. Prin urmare, este necesar să se încheie garanţiile de securitate cât mai curând posibil”, a scris Zelenski pe contul său de Telegram.

Zelenski se referea la încălcarea spaţiului aerian polonez, miercuri în zori, de către dronele ruseşti lansate deasupra Ucrainei.

Discuţiile pe care le-a purtat cu consilierii liderilor Regatului Unit, Germaniei, Franţei şi Italiei s-au concentrat pe garanţiile de securitate oferite de naţiunile aşa-numitei „Coaliţii a Voinţei” odată ce pacea va fi realizată în Ucraina, precum şi pe experienţa Kievului cu maşinăria de război rusă.

„Am vorbit şi despre disponibilitatea noastră de a ne împărtăşi experienţa pentru a contribui la apărarea colectivă a NATO. Propunem să interceptăm împreună toate ţintele ruseşti”, a declarat Zelenski, referindu-se la apărarea antiaeriană.

În mesajul său, preşedintele ucrainean a mulţumit în special Regatului Unit, Franţei, Germaniei şi Italiei pentru ajutorul acordat ţării invadate de Rusia în obţinerea unei păci juste.

