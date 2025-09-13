Live TV

Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”

Data publicării:
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”, după întâlnirea cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, informează EFE, preluat de Agerpres. 

Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, şi consilieri pe probleme de securitate naţională din Regatul Unit, Germania, Franţa şi Italia se află la Kiev, au declarat vineri oficiali ucraineni, potrivit Reuters. 

Zelenski a insistat totodată că multe detalii privind garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja pe hârtie, adăugând că trupele străine pe teren vor semnala că există un sprijin politic pentru Kiev. 

Preşedintele ucrainean, care a scris ulterior despre întâlnirile sale cu consilierii străini pe aplicaţia de mesagerie Telegram, a insistat pe accelerarea discuţiilor de finalizare a garanţiilor de securitate, având în vedere incursiunea dronelor ruseşti în Polonia în această săptămână. 

„Rusia nu numai că nu vrea să pună capăt războiului, dar îl şi escaladează, reprezentând o ameninţare reală pentru Europa prin lansarea dronelor sale deasupra Poloniei. Prin urmare, este necesar să se încheie garanţiile de securitate cât mai curând posibil”, a scris Zelenski pe contul său de Telegram. 

Zelenski se referea la încălcarea spaţiului aerian polonez, miercuri în zori, de către dronele ruseşti lansate deasupra Ucrainei. 

Discuţiile pe care le-a purtat cu consilierii liderilor Regatului Unit, Germaniei, Franţei şi Italiei s-au concentrat pe garanţiile de securitate oferite de naţiunile aşa-numitei „Coaliţii a Voinţei” odată ce pacea va fi realizată în Ucraina, precum şi pe experienţa Kievului cu maşinăria de război rusă. 

„Am vorbit şi despre disponibilitatea noastră de a ne împărtăşi experienţa pentru a contribui la apărarea colectivă a NATO. Propunem să interceptăm împreună toate ţintele ruseşti”, a declarat Zelenski, referindu-se la apărarea antiaeriană. 

În mesajul său, preşedintele ucrainean a mulţumit în special Regatului Unit, Franţei, Germaniei şi Italiei pentru ajutorul acordat ţării invadate de Rusia în obţinerea unei păci juste. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România...
diana buzoianu face declaratii
Ministra Mediului anunță un șef interimar la Apele Române. Cine este...
erika kirk
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi...
femeie cu o umbrela
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic...
Ultimele știri
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui Charlie Kirk, care a stârnit stupoare în rândul armatei SUA
Cum a reușit o femeie să-și recupereze ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a pierdut
Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați de la Penitanciarul Găești după izbucnirea unui incendiu. Care ar fi fost cauza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Drone rusești în Polonia. Zelenski regretă inacțiunea Occidentului: „Au existat multe declaraţii, dar o lipsă de acțiune”
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup de drone a fost detectat la graniță. Mesaj RO-ALERT în Tulcea
atac rusesc in ucraina
„Terorism pur”. Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc masiv asupra unei regiuni din Donețk
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Cele mai bune rase de câini pentru primul tău animal de companie. Alegerea care îți poate schimba viața
Film Now
„Ar fi o condamnare la moarte”. Pamela Anderson, despre speculațiile potrivit cărora relația ei cu Liam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea