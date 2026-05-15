Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, s-a sinucis în arest

Femeia din Sibiu, arestată după ce și-a ucis mama pentru avere, cu ajutorul iubitei milionarului Kreiner, a murit după gratii. Din primele date, femeia s-ar fi sinucis.

Femeia în vârstă de 38 de ani, acuzată că și-a ucis mama în 2024 pentru a rămâne cu bunurile materiale, și-a luat viața în arest, noaptea trecută. Aceasta era încarcerată în arestul IPJ Alba, arestul de la Sibiu fiind în renovare.

Urmează acum ca o anchetă să stabilească cum a reușit să se sinucidă după gratii.

Femeia a fost arestată preventiv, la finalul anului trecut, alături de o altă inculpată, o asistentă medicală suspectată că i-a furnizat barbiturice care au fost administrate victimei.

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cele două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă. „În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Potrivit aceleiaşi surse, după moartea mamei sale, fiica acesteia a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, iar ulterior s-a mutat în Dubai.

Procurorii au mai menţionat că ”s-au reţinut circumstanţe care califică infracţiunea de omor, premeditarea şi săvârşirea faptei din interes material”, având în vedere că presupusa crimă a fost făcută pentru ca „inculpata să intre în posesia moştenirii lăsate de victimă”.

