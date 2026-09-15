Prefectul Capitalei, despre protestul violent: O asemenea organizare nu o fac oierii veniţi să protesteze paşnic

O asemenea organizare precum cea care a fost la protestul din Piaţa Victoriei nu o fac oierii veniţi să protesteze paşnic, ci huliganii, este de părere prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

„Al cui a fost protestul de astăzi? Al oierilor, sabotaţi de huligani? Sau al huliganilor, organizaţi de ceva timp, în care oierii au fost pacăliţi? Am plecat mai devreme din centrul de comandă al Jandarmeriei şi un lucru mi-a sărit în ochi văzând imaginile din dronă. Când era un incident mic într-un loc, jumătate (!) din piaţă se mişca acolo. De la nivelul solului nu e vizibilă o asemenea organizare. Când însă priveşti în ansamblu, de sus, totul devine clar. O asemenea organizare nu o fac oierii veniţi să protesteze paşnic!”, a transmis Andrei Nistor, marţi, printr-o postare pe Facebook.

Un număr de 47 de persoane, participante la protestul din Piaţa Victoriei, care au săvârşit fapte antisociale, au fost conduse la secţiile de poliţie, a informat marţi seara Jandarmeria Capitalei. În urma violenţelor, 10 jandarmi au fost răniţi sub diferite forme, patru dintre aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare. În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.

Editor : B.E.