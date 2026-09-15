Pîslaru: Fermierii merită mult mai mult. Ministerul Agriculturii a fost condus în ultimii 5 ani exclusiv de miniştri PSD

Ministrul interimar al Fondurilor Europene şi al Muncii, Dragoş Pîslaru, afirmă, marţi seară, că autorii violenţelor din Piaţa Victoriei trebuie să răspundă legal, dar avertizează că instigatorii, din păcate nu vor răspunde – „politicienii extremişti de la AUR, SOS şi toţi ceilalţi, unii inclusiv cu funcţii în Parlamentul României”. El afirmă că fermierii merită mult mai mult decât un concurs de declaraţii politice şi-l acuză pe Sorin Grindeanu că l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan fără a spune că Ministerul Agriculturii a fost condus în ultimii cinci ani de PSD.

„Autorii violenţelor de astăzi din Piaţa Victoriei trebuie să răspundă legal pentru faptele lor. Din păcate, cei care nu vor răspunde în niciun fel sunt tocmai instigatorii din spatele escaladării violenţei: politicienii extremişti de la AUR, SOS şi toţi ceilalţi, unii inclusiv cu funcţii în Parlamentul României”, a scris, marţi seaăr, pe Facebook, Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, ”la fel de vinovaţi sunt şi politicienii oportunişti care au încercat să capitalizeze electoral protestul de astăzi”.

„Preşedintele PSD Sorin Grindeanu n-a putut rata ocazia să lanseze un nou atac pueril la adresa premierului Ilie Bolojan. Spune domnul Grindeanu că Guvernul trebuie să ia măsuri ferme, asta deşi însuşi dumnealui a demis acest guvern, cu complicitatea AUR. Ce nu ne spune însă domnul Grindeanu este că Ministerul Agriculturii, cel responsabil de rezolvarea problemelor fermierilor, a fost condus în ultimii 5 ani exclusiv de miniştri PSD, la fel ca la Ministerul Muncii, unde au luat măsuri ferme să nu adopte legea salarizării”, a mai transmis ministrul interimar al Fondurilor Europene şi al Muncii.

Pîslaru consderă că „fermierii români merită mult mai mult decât un concurs de declaraţii politice”: „Merită să fie ascultaţi. Merită soluţii. Merită ca revendicările lor să fie analizate serios şi rezolvate acolo unde sunt justificate”.

„În multe comunităţi, măsurile de biosecuritate şi controalele ANSVSA au fost întâmpinate cu ostilitate”

El spune, însă, că acolo unde anumiţi fermieri nu au dat dovadă de responsabilitate, preferând să întreţină comerţul de animale fără documente sanitar-veterinare sau să eludeze carantina, este nevoie ca statul să intervină pentru o mai bună reglementare şi aplicare a regulilor.

„Nu trebuie să ignorăm faptul că în multe comunităţi, măsurile de biosecuritate şi controalele ANSVSA au fost întâmpinate cu ostilitate. Refuzul testării, ascunderea animalelor bolnave sau moarte şi reticenţa faţă de protocoalele ştiinţifice au contribuit direct la scăparea focarelor de sub control. Iar toate acestea s-au întâmplat sub oblăduirea politică a autorităţilor din domeniu.

Adevăratul rol al unui stat modern nu este populismul complice, care promite amnistii, tolerează comerţul ilegal şi ignoră ştiinţa pentru a calma temporar strada, ci responsabilitatea fermă”, consideră ministrul interimar.

El apreciază că statul este cu adevărat de partea fermierilor doar atunci când le oferă resurse, soluţii şi protecţie, iar aceştia se conformează regulilor care garantează siguranţa tuturor cetăţenilor.

Editor : Liviu Cojan