Ce armă ar fi putut trimite SUA în spațiu? Scenarii posibile și temerile din spatele anunțului surpriză

Anunțul făcut de Statele Unite că a desfășurat o armă spațială pe orbita Pământului a ridicat întrebări cu privire la ce fel de armament există de fapt în spațiu și ce rol ar putea juca acesta în eforturile marilor puteri de dominare a spațiului, scrie BBC.

Război electronic sau platformă de bruiaj radio

Washingtonul a dezvăluit puține lucruri în anunțul său. Secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a declarat că arma „pe orbită” este necesară pentru a proteja forțele americane împotriva acțiunilor inamice ostile, dar nu a oferit detalii despre capacitățile armei sau despre momentul în care a fost plasată pe orbită.

Spațiul a fost un domeniu militarizat încă de la începutul erei spațiale - la sfârșitul anilor 1960, Uniunea Sovietică a desfășurat arme acolo. Programul Istrebitel Sputnikov (IS; Distrugător de Sateliți) era alcătuit din sateliți concepuți pentru a elibera proiectile care se detonau, eliberând șrapnel în calea unui alt satelit (de obicei american).

În zilele noastre, forțele armate avansate desfășoară sateliți în spațiu pentru o serie de scopuri, inclusiv recunoaștere, comunicații securizate, detectarea lansărilor de rachete și furnizarea de informații precise despre locația pentru atacuri direcționate.

Pe măsură ce războiul devine mai avansat din punct de vedere tehnologic, analiștii se așteaptă ca utilizarea echipamentelor militare în spațiu să crească.

Dr. Bleddyn Bowen, cercetător asociat în științe militare la Institutul Regal al Serviciilor Unite și profesor asociat de astropolitică la Universitatea Durham, a declarat că nu poate decât să speculeze despre arma anunțată de SUA.

„Mă aștept să existe un fel de război electronic sau o platformă de bruiaj radio, eventual, acesta ar fi un tip nedistructiv de armă antisatelit”, a declarat el pentru programul Today de la BBC Radio 4.

Astfel de arme există deja pe Pământ și pot perturba comunicațiile prin satelit, a afirmat el. „Dacă întrerupi legăturile radio, atunci satelitul tău devine complet inutil.”

Posibilitatea unei arme cinetice

Bowen nu a exclus nici un tip de armă mai riscantă și mai perturbatoare, care ar putea crea resturi și distrugere.

„Mai puțin probabil ar fi un vehicul cinetic de un anumit tip, deci un vehicul care ar lansa un proiectil ce s-ar putea izbi de un satelit și l-ar putea distruge”, a explicat specialistul.

Un tip de „inspecție atentă și prindere a satelitului” ar fi, de asemenea, o altă posibilitate.

Este dificil de spus dacă rivali precum Rusia și China au deja arme similare pe orbită.

„Dacă ne uităm spre China și Rusia, ambele au dat dovadă de activitate”, a declarat pentru BBC Juliana Suess, fostă cercetătoare la RUSI și cercetătoare la Stiftung Wissenschaft und Politik (Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate).

„De exemplu, în cazul Rusiei, am observat o activitate care sugerează că ar fi un test co-orbital cu arme. Așadar, am văzut ceva ce ar putea indica faptul că au tras un proiectil ca test pe orbită.”

„Există și alții, dar fără a cunoaște detaliile, care anume este [arma] americană, este dificil să facem comparații.”

Însă, deși arma plasată pe orbită poate fi neobișnuită, SUA - și, într-adevăr, rivalii săi ruși și chinezi - au arme care pot fi îndreptate și lansate în spațiu de ceva vreme.

Într-un interviu ulterior acordat BBC, Bowen a respins reacția Chinei la anunțul SUA care a avertizat împotriva unei curse a înarmărilor în spațiu.

„Dacă ești deja expert... știi cât de goale sunt aceste cuvinte rostite de guvernele rus și chinez”, a declarat el.

„Statele Unite, Rusia și China, precum și India, au dezvoltat diferite tipuri de arme antisatelit sau antispațiale, iar Rusia și China au introdus în spațiu o mulțime de tehnologii care au un potențial de armament semnificativ”, a adăugat el.

De fapt, în ultimii 10 ani, Rusia și China au efectuat mult mai multe manevre în spațiu, cunoscute sub numele de operațiuni de întâlnire și proximitate (RPO) - „bâzâind” sateliții occidentali.

„Teoretic, acești sateliți RPO pot deveni sateliți vânători/ucigași prin coliziune fizică cu ei sau prin scoaterea lor de pe orbită”, a declarat pentru BBC Dr. Rod Thornton, lector în Studii de Apărare și Securitate Rusă la King's College, Londra.

Bowen a adăugat că chinezii au demonstrat „capacitatea de remorcare spațială”, spunând: „Un vehicul se poate apropia de un satelit, îl poate prinde și îl poate muta pe o orbită diferită”.

Aceasta, a spus el, ar putea fi o evoluție pozitivă - o modalitate de a elimina deșeurile spațiale. Cu toate acestea, unele tipuri de arme spațiale au și potențialul de a crea cantități uriașe de deșeuri spațiale.

Dr. Mark Hilborne, specialist în securitate spațială și înarmare la King's College, a declarat că testele cu rachete antisatelit cu ascensiune directă, cum ar fi cel efectuat de China în 2007, lasă o cantitate mare de resturi pe orbită pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Suess a spus că resturile de la acel test se aflau încă pe orbită și erau încă periculoase.

„Nu trebuie să fie o bucată imensă de metal pentru a provoca daune, poate fi o bucată minusculă de plastic, având în vedere viteza despre care vorbim pe orbită”, a spus ea.

Amenințarea nucleară

Thornton a spus că ceea ce îi lipsește Rusiei în materie de armament spațial și sateliți compensează prin capacitatea de rachete.

„Rușii... au rachete terestre care pot fi lansate în spațiu pentru a lovi [sateliții] aflați pe orbita joasă a Pământului. De asemenea, au rachete ASAT [antisatelit lansate din aer] care pot fi lansate de la o înălțime mare cu ajutorul aeronavelor”, a spus el.

„Din punctul de vedere al Rusiei, ei consideră că NATO are sateliți mult mai buni și mai mulți decât poate folosi Armata rusă, prin urmare au investit masiv în rachete antisatelit pentru a «nivela oarecum câmpul de luptă».”

Thornton a adăugat o idee serioasă: „Ca ultimă soluție, rușii pot lansa arme nucleare în spațiu, iar explozia EMP [impuls electromagnetic nuclear] ar «prăji» orice satelit neîntărit pe o suprafață vastă.”

Care este probabilitatea unui conflict nuclear în spațiu? Numai dacă s-ar întâmpla și pe sol.

„Ceea ce s-ar putea întâmpla în spațiu nu este ceva ce s-ar întâmpla izolat, de fapt”, a spus Bowen. „Nimic nu s-ar putea întâmpla sau ceva s-ar putea întâmpla.”

Având în vedere că armele spațiale există de atât de mult timp, de ce anunțul SUA a venit acum? Experții sunt de acord că nu este o evoluție majoră ca atare, ci mai degrabă un semnal politic.

Bowen a sugerat că ar putea fi un răspuns la evoluțiile din China.

„China și-a modernizat forțele militare în ultimii 30 de ani”, a spus el. „A plasat mult mai mulți sateliți militari în spațiu și a prezentat mult mai multe ținte care merită urmărite și lovite de Armata americană.”

„Există mult mai multe stimulente pentru armele spațiale americane acum, deoarece China are o vulnerabilitate mare în spațiu, la fel cum au și americanii.”

Această situație pare să fi creat un dezechilibru curios.

Thornton a spus că Rusia ar fi „marele câștigător” în orice război spațial, pentru că are atât de puțini sateliți, spre deosebire de China și SUA. Ar implica „rachete lansate în spațiu, manevrarea sateliților concepuți pentru a-i împinge/distruge și lasere terestre”, a spus el.

Editor : Ș.R.