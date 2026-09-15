Live TV

Video Protestul oierilor: membri ai galeriilor de fotbal și susținători ai lui Călin Georgescu, participanți la violențele de la Guvern

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-09-15T203042.423
Protestatarii care au deturnat manifestația ciobanilor. Sursa colaj foto: Profimedia/ G4Media.ro/ Tiktok
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ciprian Pamfile, ultras cunoscut că a întrerupt meciul România - Austria, susținător al lui Călin Georgescu Bărbatul cu lupul dacic, fotografiat în dese rânduri alături de fostul candidat pro-rus Daniil Costantinus Nicoară, îndemn la revoltă pe TikTok. Și el apare în imagini alături de Georgescu Bărbat neidentificat după nume, dar nelipsit de la acțiunile lui Georgescu Bărbați în ținută monahală rusească

Treizeci de persoane au fost extrase de jandarmi dintre manifestanți, în timpul violențelor de marți din Piața Victoriei, și duse la secțiile de poliție pentru a da declarații. Este vorba despre provocatori care au fost observați pe parcursul întregii zile de forțele de ordine. Printre ei se află figuri văzute adesea la evenimentele organziate de fostul candidat la președinție Călin Georgescu sau care își manifestă online susținerea pentru fostul candidat acuzat de tentativă de lovitură de stat.

Ciprian Pamfile, ultras cunoscut că a întrerupt meciul România - Austria, susținător al lui Călin Georgescu

Unul dintre cei reținuți este un personaj cunoscut, un ultras de fotbal intrat în atenția forțelor de ordine de ceva vreme. Îl cheamă Ciprian Pamfile și este un susținător înrăit al lui Călin Georgescu.

El a devenit „celebru” când a intrat pe teren în timpul partidei dintre România și Austria disputată pe Arena Națională.

Ciprian Pamfile este unul dintre cei 30 de oameni care au fost reținuți de jandarmi pentru a da explicații în legătură cu ce au făcut pe parcursul zilei.

Unii dintre așa-zișii demonstranți din Piața Victoriei au avut fețele acoperite. Au fost inclusiv femei care aveau pregătită o eșarfă pentru a-și ascundefața. Explicația este foarte simplă: dincolo de imaginile care sunt înregistrate de camerele de luat vederi ale jurnaliștilor la astfel de evenimente, jandarmii filmează evenimentele și, pe baza imaginilor pe care le obțin, îi pot identifica pe cei care au fost foarte violenți.

Jurnaliștii G4Media au analizat imaginile de astăzi din piață și au identificat câțiva dintre cei mai activi agitatori din Piața Victoriei în mai multe fotografii din trecut, fotografii făcute cu ocazia mai multor evenimente ale lui Călin Georgescu.

Bărbatul cu lupul dacic, fotografiat în dese rânduri alături de fostul candidat pro-rus

În Piața Victoriei s-a făcut remarcat și bărbatul cu lupul dacic. A fost foarte activ, îi instiga pe oameni la violență. În imagini apare cocoțat undeva în apropierea unui stâlp pe care sunt semne de circulație. Același bărbat este găsit de jurnaliștii G4Media în fotografii realizate la Suceava, atunci când s-au produs inundațiile. Este împreună cu Călin Georgescu, când fostul candidat prorus mergea pentru a-i ajuta pe sinistrați, iar sinistrații spuneau că n-au nevoie de ajutorul lui.

protest piata victoriei
Foto: Profimedia Images

Același bărbat cu lupul dacic apare într-o fotografie făcută pe 25 aprilie 2026, într-un articol G4Media care vorbea despre blocarea Curții supreme, pentru că în momentul acela la ÎCCJ era chemat Călin Georgescu.

Individul a fost văzut de multe ori în preajma lui Călin Georgescu.

Daniil Costantinus Nicoară, îndemn la revoltă pe TikTok. Și el apare în imagini alături de Georgescu

Daniil Costantinus Nicoară este cunoscut pe rețelele de socializare drept susținător al lui Călin Georgescu. Luni, într-un video publicat pe TikTok, îndemna la revoltă: „Ajunge! Până aici! Poporul român trebuie să acționeze acum. Mâine, pe 15 septembrie, toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi, într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Mâine va fi testul nostru suprem.”

@daniilnicoaraa Ne vedem mâine pe 15 Septembrie la Protest în București! Într-o lucrare împreună unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu! Noi suntem poporul, noi suntem puterea, noi suntem România! Sus inimile! ❤️🇷🇴 @calin.georgescu.real @Cristela Georgescu @GEORGE SIMION @Firica @Erika Toma @🖤Bubu🖤28-04❤️Mioara❤️V @Cristina Pana @𝐀𝐧𝐭𝐢𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦🇹🇩ᵇᵃᶜᵏᵘᵖ @𝓐𝓷𝓽𝓲-𝓢𝔂𝓼𝓽𝓮𝓶🇷🇴ᴳⁱʳˡ @Rebeca Ofţ @⚜️ALEX DAC OFICIAL ⚜️ @LaurCG @Traveler2025 @familiaradulescu @iustinbelea @O mână de Viteji @Manu @N.V.M #viral #romania🇷🇴 #cg #HAE #călingeorgescu ♬ New Gladiator - Mhobold

El a fost văzut astăzi în piață.

N20 CINE SUNT PROTESTATARII AMB VO2_00683
Foto: Episcopia Slatinei

Într-o fotografie publicată de Episcopia Slatinei, Daniil Costantinus Nicoară este în preajma lui Călin Georgescu la Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt.

Bărbat neidentificat după nume, dar nelipsit de la acțiunile lui Georgescu

În analiza făcută de jurnaliștii G4Media apare și un personaj al cărui nume nu este cunoscut, dar care a participat la protestul violent din Piața Victoriei și care apare în mai multe fotografii împreună cu Călin Georgescu. Într-o fotografie se află la sediul Curții de Apel București, alături de Călin Georgescu.

N20 CINE SUNT PROTESTATARII VO 3_00279
Foto: Profimedia

Bărbați în ținută monahală rusească

În Piața Victoriei și-au făcut apariția și doi bărbați care erau îmbrăcați în ținută monahală rusească. Ei fluturau un cunoscut steag religios folosit de militarii ruși în războiul din Ucraina. Cei doi bărbați au participat la multe manifestații extremiste din România.

Protestatarii au scandat de mai multe ori numele fostului candidat: „Călin Georgescu este președinte! Călin Georgescu este președinte!”. Manifestația a fost susținută de partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
Dmitri Peskov
3
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
4
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
protest fermieri piata victoriei
5
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi Becali, reacție-fulger la TV
Digi Sport
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi Becali, reacție-fulger la TV
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Un participant la protestul din Piața Victoriei care avea un cuțit a fost reținut de polițiștii Capitalei
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Cătălin Predoiu, după violențele din Piața Victoriei: „Ordinea publică a fost restabilită. Cei care au încălcat legea vor răspunde”
2026-09-01-0755
Ilie Bolojan, după violențele din Piața Victoriei: Protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei, toți vrem o Românie mai bună
oana ghoerghiu face declaratii la guvern
Oana Gheorghiu acuză politicieni extremişti, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în rândul oierilor: Violențele vi se datorează
protest poze noi profimedia (2)
AUR: „Ce s-a întâmplat în Piața Victoriei e inacceptabil. Pentru foarte mulți, imaginile au trezit amintirea zilei de 10 august”
Recomandările redacţiei
Comisia Europeană
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea...
traian basescu captura
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan „a produs mult rău României” cu...
george simion face declaratii
George Simion: Demonstranții din Piața Victoriei au fost buni și mult...
bani numarati bancnote lei gettyimages
Milioane de pensii ar fi fost calculate eronat, potrivit unui raport...
Ultimele știri
Ce armă ar fi putut trimite SUA în spațiu? Scenarii posibile și temerile din spatele anunțului surpriză
Companiile americane și chineze de IA, față în față: soluția lui Elon Musk pentru siguranța inteligenței artificiale
George Simion: Nicușor Dan nu e în stare să numească un premier. În ultimele 4 luni a fost mai interesat să treacă Codul urbanismului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare...
Fanatik.ro
Cine este Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. A vrut să...
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Vești bune pentru jucătorii de la CFR Cluj! „Am dat niște avansuri să poată oamenii să trăiască”
Adevărul
Congresul american cere explicații privind implicarea unui oligarh rus într-un eveniment legat de nunta lui...
Playtech
Poate fi scos un copil din testament? Partea din avere la care poate avea dreptul chiar dacă părintele nu i-a...
Digi FM
Mircea Bravo a stat de vorbă cu câștigători reali la Loto: „Sunt oameni care în 6 luni și-au pierdut toți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
40 de milioane: imaginile cu "cea mai frumoasă actriță din lume" au făcut înconjurul lumii!
Pro FM
Lady Gaga, în al nouălea cer după ce a devenit mamă. Își dedică tot timpul bebelușului: „Nu vrea să rateze...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Zendaya, de nerecunoscut la premiile Emmy 2026. Rochia transparentă și tunsoarea pixie au atras toate...
Adevarul
Ucraina anunţă că a lansat operaţiunea „Vivaldi”, o ofensivă în nordul regiunii Doneţk
Newsweek
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
Digi FM
Școală de 4 milioane de lei într-o comună fără niciun elev. Primarul ar veni la birou cu elicopterul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei des apă cu electroliți? 5 riscuri pe care ar trebui să le cunoști înainte să transformi acest obicei...
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...