Treizeci de persoane au fost extrase de jandarmi dintre manifestanți, în timpul violențelor de marți din Piața Victoriei, și duse la secțiile de poliție pentru a da declarații. Este vorba despre provocatori care au fost observați pe parcursul întregii zile de forțele de ordine. Printre ei se află figuri văzute adesea la evenimentele organziate de fostul candidat la președinție Călin Georgescu sau care își manifestă online susținerea pentru fostul candidat acuzat de tentativă de lovitură de stat.

Ciprian Pamfile, ultras cunoscut că a întrerupt meciul România - Austria, susținător al lui Călin Georgescu

Unul dintre cei reținuți este un personaj cunoscut, un ultras de fotbal intrat în atenția forțelor de ordine de ceva vreme. Îl cheamă Ciprian Pamfile și este un susținător înrăit al lui Călin Georgescu.

El a devenit „celebru” când a intrat pe teren în timpul partidei dintre România și Austria disputată pe Arena Națională.

Ciprian Pamfile este unul dintre cei 30 de oameni care au fost reținuți de jandarmi pentru a da explicații în legătură cu ce au făcut pe parcursul zilei.

Unii dintre așa-zișii demonstranți din Piața Victoriei au avut fețele acoperite. Au fost inclusiv femei care aveau pregătită o eșarfă pentru a-și ascundefața. Explicația este foarte simplă: dincolo de imaginile care sunt înregistrate de camerele de luat vederi ale jurnaliștilor la astfel de evenimente, jandarmii filmează evenimentele și, pe baza imaginilor pe care le obțin, îi pot identifica pe cei care au fost foarte violenți.

Jurnaliștii G4Media au analizat imaginile de astăzi din piață și au identificat câțiva dintre cei mai activi agitatori din Piața Victoriei în mai multe fotografii din trecut, fotografii făcute cu ocazia mai multor evenimente ale lui Călin Georgescu.

Bărbatul cu lupul dacic, fotografiat în dese rânduri alături de fostul candidat pro-rus

În Piața Victoriei s-a făcut remarcat și bărbatul cu lupul dacic. A fost foarte activ, îi instiga pe oameni la violență. În imagini apare cocoțat undeva în apropierea unui stâlp pe care sunt semne de circulație. Același bărbat este găsit de jurnaliștii G4Media în fotografii realizate la Suceava, atunci când s-au produs inundațiile. Este împreună cu Călin Georgescu, când fostul candidat prorus mergea pentru a-i ajuta pe sinistrați, iar sinistrații spuneau că n-au nevoie de ajutorul lui.

Foto: Profimedia Images

Același bărbat cu lupul dacic apare într-o fotografie făcută pe 25 aprilie 2026, într-un articol G4Media care vorbea despre blocarea Curții supreme, pentru că în momentul acela la ÎCCJ era chemat Călin Georgescu.

Individul a fost văzut de multe ori în preajma lui Călin Georgescu.

Daniil Costantinus Nicoară, îndemn la revoltă pe TikTok. Și el apare în imagini alături de Georgescu

Daniil Costantinus Nicoară este cunoscut pe rețelele de socializare drept susținător al lui Călin Georgescu. Luni, într-un video publicat pe TikTok, îndemna la revoltă: „Ajunge! Până aici! Poporul român trebuie să acționeze acum. Mâine, pe 15 septembrie, toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi, într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Mâine va fi testul nostru suprem.”

El a fost văzut astăzi în piață.

Foto: Episcopia Slatinei

Într-o fotografie publicată de Episcopia Slatinei, Daniil Costantinus Nicoară este în preajma lui Călin Georgescu la Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt.

Bărbat neidentificat după nume, dar nelipsit de la acțiunile lui Georgescu

În analiza făcută de jurnaliștii G4Media apare și un personaj al cărui nume nu este cunoscut, dar care a participat la protestul violent din Piața Victoriei și care apare în mai multe fotografii împreună cu Călin Georgescu. Într-o fotografie se află la sediul Curții de Apel București, alături de Călin Georgescu.

Foto: Profimedia

Bărbați în ținută monahală rusească

În Piața Victoriei și-au făcut apariția și doi bărbați care erau îmbrăcați în ținută monahală rusească. Ei fluturau un cunoscut steag religios folosit de militarii ruși în războiul din Ucraina. Cei doi bărbați au participat la multe manifestații extremiste din România.

Protestatarii au scandat de mai multe ori numele fostului candidat: „Călin Georgescu este președinte! Călin Georgescu este președinte!”. Manifestația a fost susținută de partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.

Editor : Liviu Cojan