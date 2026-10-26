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Fiul lui Tudorel Toader a primit interdicție de a mai preda la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Anunțul rectorului

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tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Tudorel Toader și fiul lui Ionuț Alexandru Toader. Foto: Facebook
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Liviu George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a anunțat că Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader și actual rector la Facultatea de Drept, arestat pentru viol și agresiune sexuală asupra a două studente, va avea interdicție să desfășoare activități didactice și dacă măsura arestării preventive va fi anulată. În același timp, nici avocații lui Alexandru Toader, adică tatăl lui și Andreea Urda, nu vor desfășura activități cu studenții de anul patru.

„A fost decisă interdicţia de a desfăşura activităţi didactice indiferent de evoluţia cazului. Chiar dacă instanţa superioară va anula decizia arestului preventiv şi se va trece la o altă măsură Alexandru Toader nu va mai intra la ore”, a anunțat Liviu George Maha, citat de News.ro.

Despre interdicția ca Tudorel Toader și Andreea Urda, avocații lui Alexandru Toader, de a mai desfășura activități cu studenții de anul patru, rectorul Universității a subliniat că se află „într-o poziție de compatibilitate”.

Decizia, potrivit lui Liviu George Maha, a fost luată „pentru a evita intrarea în contact cu potențiale victime sau martori și a fi afectată activitatea didactică”.

Acesta a mai subliniat că încurajează revenirea la studii în cazul studentelor care au abandonat școala din cauza comportamentului lui Alexandru Toader.

„Comisia de Etică a realizat foarte multe audieri şi acte procedurale. Volumul de muncă a fost important. Universitatea a stat la dispoziţia celor care fac ancheta penală şi a transmis documentele solicitate. Am fost solicitaţi cu documente care ţin de şcolaritate, iar de la comisia de etică au fost cerute documente cu referire strictă la acest caz”, a adăugat rectorul Universității. 

CITEȘTE AICI MAI MULTE DESPRE ACUZAȚIILE ADUSE LUI ALEXANDRU TOADER: Fiul lui Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente

Editor : M.G.

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