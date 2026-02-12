Live TV

Muncă la negru în ride-sharing: peste 1.200 de persoane depistate în Constanța. Manole: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul”

Data publicării:
petre florin manole
Petre Florin Manole. Foto: Inquam Photos / Pană Tudor
Din articol
Campanie națională de controale și amenzi de peste 3,4 milioane de lei

Peste 1.200 de persoane care lucrau fără forme legale în domeniul ride-sharing au fost depistate în ultimele două săptămâni în județul Constanța, în urma controalelor Inspecției Muncii, a anunțat joi ministrul Muncii, Florin Manole. În cadrul unei campanii naționale desfășurate în perioada 2-6 februarie 2026, inspectorii au efectuat 1.834 de controale, au aplicat 1.122 de sancțiuni și au dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei.

Ministrul Muncii a precizat că fenomenul muncii nedeclarate în ride-sharing a luat amploare, iar autoritățile vor continua acțiunile de control.

„716 persoane care munceau fără norme legale, în Constanţa, săptămâna trecută, în ride-sharing. Alte 505 săptămâna aceasta, tot în ride-sharing. Este o luptă continuă împotriva celor care fac bani de pe urma unor oameni care nu beneficiază de nicio protecţie”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Acesta a transmis că mesajul autorităților este „simplu, clar și ferm”, subliniind că verificările nu se vor opri până când domeniul nu va fi reglementat și fenomenul muncii la negru nu va fi redus semnificativ.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspecția Muncii, în perioada 2-6 februarie 2026 inspectorii au desfășurat o amplă campanie de verificare la nivel național, care a vizat respectarea normelor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Campanie națională de controale și amenzi de peste 3,4 milioane de lei

În urma celor 1.834 de controale efectuate, au fost aplicate 1.122 de sancțiuni contravenționale, iar valoarea totală a amenzilor a ajuns la 3.422.500 de lei. Totodată, inspectorii au dispus 2.361 de măsuri cu termene precise pentru remedierea deficiențelor constatate.

Reprezentanții instituției arată că lupta împotriva muncii nedeclarate rămâne o prioritate, rezultatele controalelor indicând cifre ridicate în acest domeniu.

Din totalul de 577 de persoane identificate la nivel național prestând muncă nedeclarată, 505 au fost depistate în județul Constanța, majoritatea activând în serviciile de ride-sharing.

În domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 198 de amenzi și 253 de avertismente, sancțiunile totalizând 2.866.000 de lei.

Printre cele mai frecvente nereguli descoperite de inspectori se numără utilizarea muncii nedeclarate sub diverse forme, nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și de odihnă, precum și neîndeplinirea măsurilor dispuse la controalele anterioare.

Pe componenta de securitate și sănătate în muncă au fost realizate 680 de controale, în urma cărora au fost aplicate 671 de sancțiuni, 91 de amenzi și 580 de avertismente, în valoare totală de 556.500 de lei.

Din cauza riscurilor grave de accidentare, inspectorii au dispus oprirea din funcțiune a 15 echipamente de muncă și sistarea activității în două locuri de muncă.

„Siguranţa angajaţilor şi respectarea drepturilor contractuale nu sunt opţionale. Numărul ridicat de sancţiuni şi amenzile de peste 3,4 milioane de lei reflectă determinarea noastră de a elimina practicile ilegale de pe piaţa muncii şi de a preveni accidentele de muncă prin măsuri drastice, inclusiv oprirea utilajelor neautorizate”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct.

