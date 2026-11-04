Live TV

Florin Manole anunță o reorganizare a Ministerului Muncii: „Nu o fac pentru că vreau să dau pe cineva afară”

Data publicării:
Ministrul Muncii, Florin Manole
Fostul ministru al Muncii Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că doreşte o „reorganizare” a ministerului în fruntea căruia a revenit după o pauză de cinci luni, precizând că această măsură nu are ca scop concedierea unor persoane.

„Vă spun că şi eu voi face o reorganizare în minister, nu pentru că vreau să dau pe cineva afară şi nu o să fac asta, ci pentru că vreau să aloc mai multe resurse umane în departamentele cu mai mare încărcare de muncă şi unde ştiu că oamenii... Astăzi m-am întors de la o întâlnire cu premierul şi când urcam în minister la ora 6, erau oameni care abia plecau atunci, unii au stat şi peste ora 6. Programul de lucru nu se termină la 6”, a afirmat Florin Manole, potrivit News.ro.

El a arătat că nu toţi salariaţii Ministerului Muncii au aceeaşi „încărcătură” când vine vorba de sarcinile profesionale.

„Deci sunt oameni care stau mai mult la muncă decât alţii şi sunt departamente în minister - şi trebuie să o recunosc, nu o să fac public shaming acum să zic cine - dar care nu au încărcătura celor care lucrează la Asistenţă socială, de exemplu”, a adăugat ministrul.
viewscnt

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
2
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
3
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Meetings of the parliamentary groups
4
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
2026-05-14-2298
5
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani!
Digi Sport
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Salariul minim din Bulgaria va ajunge la 660 euro în 2027: Cum se compară cu România și ce scenarii sunt analizate la București
florin manole inquam pana tudor
Manole: Patronatele au fost supărate pe creşterea salariului şi când România avea creştere economică. Momentul actual impune echilibru
manole sanitas
Federatia Sanitas îi cere lui Manole soluţii pentru creşterea veniturilor angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială în 2027
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru îi răspunde lui Manole: Lista cu „morţi” pe care o flutură ministrul Muncii a fost făcută de Alexandra Zară, susţinută de PSD
Florin Manole, ministrul Muncii.
Ce spune Florin Manole despre majorarea salariului minim: „Orizontul de așteptare este de 12 luni, nu de două”
Recomandările redacţiei
Washington, United States. 04th Nov, 2026. United States President Donald J Trump addresses construction workers in the new White House Ballroom space the White House in Washington, DC, USA, on Wednesday, November 4, 2026.Credit: Annabelle Gordon/Pool via
Ce a făcut Trump în prima dimineață după ce republicanii au pierdut...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este...
jd vance profimedia
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran...
sanitas rogobete
Reprezentanții Sanitas s-au întâlnit cu Rogobete. Ce drepturi...
Ultimele știri
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franța
Primăria Sectorului 6 vrea să construiască o nouă ieșire spre autostrada A1
Zelenski a discutat cu emisarii lui Trump înaintea negocierilor trilaterale. „Garanțiile de securitate trebuie să fie de neclintit”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Sunt departe de a fi un coșmar!” Fiica lui Bruce Willis reacționează după comentariile răutăcioase legate de...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Caz incredibil la Egnatia! Președintele adversarei Craiovei, vizat într-un dosar de trafic de droguri
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Cel mai în formă atacant din România, la U Cluj din iarnă! „O să ajungă la 3 milioane de euro!”. Exclusiv
Adevărul
Theo Rose, reacție după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul fiului lui Simonis: „Oamenii mei...
Digieconomic
Cine plătește amenda dacă mașina este condusă de altă persoană. Ce obligații are proprietarul autoturismului
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
Pro FM
Cher reacționează după ce Michael Douglas a ironizat câștigarea Oscarului de către artistă, în 1988, în fața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Un cătun întreg, la prețul unui tractor vechi. Un cuplu a cumpărat șapte case și două hambare cu doar 30.000...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
Digi FM
Țara din Europa care ar putea intra la anul în UE. A devenit tot mai populară și pentru vacanțele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...