Florin Manole anunță o reorganizare a Ministerului Muncii: „Nu o fac pentru că vreau să dau pe cineva afară”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că doreşte o „reorganizare” a ministerului în fruntea căruia a revenit după o pauză de cinci luni, precizând că această măsură nu are ca scop concedierea unor persoane.

„Vă spun că şi eu voi face o reorganizare în minister, nu pentru că vreau să dau pe cineva afară şi nu o să fac asta, ci pentru că vreau să aloc mai multe resurse umane în departamentele cu mai mare încărcare de muncă şi unde ştiu că oamenii... Astăzi m-am întors de la o întâlnire cu premierul şi când urcam în minister la ora 6, erau oameni care abia plecau atunci, unii au stat şi peste ora 6. Programul de lucru nu se termină la 6”, a afirmat Florin Manole, potrivit News.ro.

El a arătat că nu toţi salariaţii Ministerului Muncii au aceeaşi „încărcătură” când vine vorba de sarcinile profesionale.



„Deci sunt oameni care stau mai mult la muncă decât alţii şi sunt departamente în minister - şi trebuie să o recunosc, nu o să fac public shaming acum să zic cine - dar care nu au încărcătura celor care lucrează la Asistenţă socială, de exemplu”, a adăugat ministrul.

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Editor : C.L.B.