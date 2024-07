Percepțiile pozitive ale fumătorilor care fac trecerea la produse care încălzesc tutunul sunt reconfirmate de la an la an

Premieră: Percepțiile consumatorilor produselor de vapat reflectă efecte benefice similare

• A patra ediție a studiului privind percepțiile fumătorilor care au înlocuit țigările cu alternative cu risc redus* reconfirmă efectele benefice indicate până acum.

• Această ediție a studiului a inclus, în premieră, percepțiile consumatorilor asupra trecerii de la fumat la produse de vapat, iar rezultatele reflectă efecte benefice similare.

• Studiile privind percepțiile consumatorilor sunt importante pentru a putea înțelege perspectiva și așteptările acestora față de alternativele la fumat.

• Fiind o companie orientată către consumatori, BAT este dedicată să ofere fumătorilor adulți alternative viabile cu risc redus*.

• BAT și-a asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow ™) prin reducerea impactului asupra sănătății.

• BAT investește peste 300 de milioane de lire sterline pe an pentru a dezvolta noi produse din tutun și nicotină și pentru a se asigura că acestea evoluează odată cu schimbările din tehnologie, știință și preferințele consumatorilor.

București, 24 iulie 2024 – Rezultatele celui mai recent studiu IRES, care reflectă percepția utilizatorilor de produse cu risc redus* din România, arată că aceștia sunt dispuși să caute alternative la fumat. În plus, consumatorii care au trecut de la fumat la produse care încălzesc tutunul, cum ar fi glo, sau la produse de vapat, afirmă că percep îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește starea fizică și stilul de viață comparativ cu fumatul. Aceasta este a patra ediție a studiului privind percepțiile consumatorilor realizat de IRES referitor la produsele care încălzesc tutunul, iar rezultatele întăresc concluziile edițiilor precedente. Această ediție a studiului a inclus, în premieră, percepțiile consumatorilor asupra trecerii de la fumat la produse de vapat, iar rezultatele reflectă efecte benefice similare.

Fumătorii români care au trecut complet la produse cu risc redus* au indicat îmbunătățiri ale condiției fizice atunci când utilizează produse care încălzesc tutunul sau de vapat comparativ cu fumatul, anume:

• 86% dintre utilizatorii de produse care încălzesc tutunul și 83% dintre cei care utilizează produse de vapat spun că acestea îi fac să tușească mai puțin comparativ cu fumatul;

• 76% dintre utilizatorii de produse care încălzesc tutunul și 82% dintre cei care utilizează produse de vapat spun că acestea le pot afecta mai puțin dantura comparativ cu fumatul;

• 70% dintre utilizatorii de produse care încălzesc tutunul și 81% dintre cei care utilizează produse de vapat spun că acestea le pot afecta mai puțin capacitatea de a face efort fizic comparativ cu fumatul

Consumatorii de produse cu risc redus* care au făcut trecerea completă la acest tip de produse și nu mai fumează spun, de asemenea, că resimt și beneficii sociale comparativ cu fumatul:

• 99% dintre utilizatorii de produse care încălzesc tutunul și 97% dintre cei care utilizează produse de vapat spun că aceste produse lasă mai puțin miros neplăcut pe haine și pe mâini:

• 95% dintre utilizatorii de produse care încălzesc tutunul și 97% dintre cei care utilizează produse de vapat spun că aceste produse afectează mai puțin calitatea aerului la interior;

• 95% dintre utilizatorii de produse care încălzesc tutunul și 94% dintre cei care utilizează produse de vapat spun că aceste produse lasă mai puțin gust neplăcut în gură.

Fumătorii caută alternative cu risc redus* adaptate nevoilor lor, relevă studiul IRES

BAT are un scop clar de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sănătății și, pentru a realiza acest lucru, compania dezvoltă de peste zece ani o gamă largă de produse plăcute cu risc redus*, destinate consumatorilor adulți.

Conform studiului de percepție a consumatorilor realizat de IRES, principalele argumente luate în considerare pentru utilizarea produselor cu risc redus* menționate de fumătorii care au făcut trecerea la acest tip de produse, indiferent dacă uneori mai fumează sau nu, sunt experiența satisfăcătoare (56%) și potențialul de risc redus al produselor care încălzesc tutunul (56%) sau de vapat (51%).

„Conceptul de reducere a riscurilor asociate fumatului este din ce în ce mai relevant pentru consumatori, așa cum reiese din cea de-a patra ediție a acestui studiu, ale cărui rezultate confirmă din nou faptul că alternativele cu risc redus* sunt o opțiune viabilă pentru cei care nu pot renunța la fumat. Alături de dovezile științifice solide care susțin produsele care încălzesc tutunul și produsele de vapat ca alternative cu risc redus* la fumat, percepțiile consumatorilor reprezintă o resursă informațională valoroasă pentru public și pentru autoritățile de reglementare, deoarece evidențiază potențialul acestor produse ca soluții eficiente pentru reducerea incidenței fumatului”, a declarat Ileana Dumitru, Director Relații Externe al Ariei Europa de Sud-Est, BAT.

„Studiul derulat de IRES scoate în evidență o confirmare a tendinței de percepție favorabilă a efectelor utilizării simultane sau ale trecerii de la țigări la produsele de tutun încălzit sau la țigări electronice. În ambele cazuri remarcăm, în primul rând, o reducere a efectelor secundare asociate cu degradarea sănătății (prezența tusei, afectarea danturii, capacitatea de a face efort fizic). În al doilea rând, se remarcă o reducere a unor factori posibili de inducere a distanțării sociale motivată olfactiv prin diminuarea mirosului neplăcut pe haine, pe mâini, în respirație sau în aerul din interior. Fumatul în sine are o componentă serioasă de socializare, iar dacă efectele secundare indezirabile sunt mai reduse, acest spațiu potențial al socializării îi poate include și pe cei care sunt mai puțin deranjați de efectele utilizării alternativelor la tutunul tradițional. În al treilea rând, studiul nostru confirmă tendințele din anii anteriori privind posibilitatea renunțării la fumat, dar și a reîntoarcerii la țigările tradiționale, în eventualitatea restricționării utilizării în interior sau a creșterii prețului la produsele de tutun încălzit sau țigări electronice”, a menționat Dan Jurcan, director de cercetare în cadrul Institutului IRES.

Studiul a fost realizat de IRES la comanda BAT România, iar concluziile sale se bazează pe percepțiile a două grupuri de eșantion reprezentative: consumatori care utilizează produse care încălzesc tutunul și care au renunțat complet sau parțial la fumat (1025 utilizatori de cel puțin 1 an) și consumatori care utilizează produse de vapat și care au renunțat complet sau parțial la fumat (600 utilizatori de cel puțin 1 an). Studiul a utilizat metoda de colectare CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) și a fost realizat în perioada 1 septembrie – 4 octombrie 2023.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

Despre BAT în România

• BAT este liderul pieței tutunului din România, cu o cotă de piață de circa 50%.

• În 2022, BAT a fost al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României, cu circa 10,2 miliarde de lei plătiți sub formă de taxe și accize

• BAT este un angajator strategic în România, creând peste 3.000 de locuri de muncă în mod direct și generând alte 30.000 de locuri de muncă indirect, pe lanț­ul de distribu­ție și aprovizionare.

• Portofoliul BAT în România include în acest moment toate cele trei categorii de produse cu risc redus* care nu implică arderea tutunului, precum glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante, dispozitivul pentru vapat, și pliculețe moderne cu nicotină pentru uz oral

• Obiectivul nostru strategic este de a încuraja fumătorii adulți să aleagă produse care nu implică arderea tutunului. Suntem pe deplin angajați în atingerea acestui scop care creează valoare adăugată pentru societate și pentru a deveni, astfel, o afacere bazată preponderent pe produse care nu implică arderea tutunului până în 2035

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie de top cu o gamă variată de bunuri de larg consum. Obiectivul nostru strategic este crearea unui viitor mai bun – A Better Tomorrow™ - prin intermediul unei lumi fără fum. Angajamentul nostru pentru atingerea acestui scop este reliefat de asumarea obiectivului ca 50% din veniturile noastre să fie generate de produsele care nu implică arderea tutunului până în 2035.

Compania susține clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. Pentru a construi o lume fără fum, BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternative cu risc redus* dovedit științific.

Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu implică arderea tutunului până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum reducerea cu 50% a emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 și reducerea cu 50% a emisiilor pentru Scopul 3 până în 2030 (față de referința de bază din 2020) și 100% din ambalajele utilizate să fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile până în 2025.

BAT are peste 46.000 de angajați și, în 2023, grupul BAT a generat venituri de 27,28 miliarde de lire sterline și un profit din operațiuni de 12,46 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse din tutun și nicotină. Portofoliul include produse precum țigări electronice, produse de încălzire a consumabilelor și produse moderne pentru uz oral. Aceste noi categorii de produse au generat venituri anuale de peste 3 miliarde de lire sterline de la dezvoltarea lor cu un deceniu în urmă.

În prezent 24 de milioane de consumatori au ales noile categorii de produse BAT care nu implică arderea tutunului, iar veniturile generate de aceste categorii reprezintă 16,5% din veniturile grupului în 2023.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.