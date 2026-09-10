Informațiile privind planurile autorităților ruse de a organiza un al doilea val de mobilizare în această toamnă nu corespund realității, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

„Acest zvon este o provocare mincinoasă din partea autorităților nemernice de la Kiev, care se confruntă cu o gravă penurie de resurse umane. Nevoile Forțelor Armate ale Rusiei sunt satisfăcute în totalitate prin intermediul soldaților cu contract și al voluntarilor. Aceștia sunt adevărații patrioți ai Rusiei”, a declarat Medvedev într-un interviu acordat ziarului Vedomosti.

Potrivit acestuia, ținta principală a unor astfel de „atacuri informaționale” o reprezintă președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și partidul de guvernământ „Rusia Unită”. Acestea sunt lansate înaintea alegerilor pentru Duma de Stat, „pentru a slăbi țara din interior”, „a diviza societatea” și „a ne împiedica să atingem obiectivele operațiunii speciale”, a subliniat Medvedev. „Vedem, după numărul de informații insistente și de știri false rău intenționate, cât de activ încearcă să profite de această șansă”, — a adăugat el. Anterior, Medvedev deja infirmase informațiile privind o nouă mobilizare. În iulie, el le-a numit „o furtună de zvonuri” și a declarat că, în primele șase luni ale anului 2026, aproximativ 200.000 de persoane au semnat contracte cu Ministerul Apărării al Federației Ruse, cu 10.000 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

De la începutul lunii septembrie, Putin a dezmințit de două ori zvonurile privind o posibilă mobilizare în Rusia. „În prezent, nu există un astfel de scenariu care să necesite o mobilizare. Este pur și simplu o operațiune de dezinformare”, a declarat el. Potrivit acestuia, rușii se înrolează „voluntar” în „operațiunea militară specială” și, în prezent, armata „nu are nicio problemă” în a găsi noi militari pentru front. În același timp, Putin a afirmat că Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) se confruntă cu probleme legate de efectivele militare.

Între timp, zvonurile despre o nouă mobilizare circulă deja de câteva luni. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la sfârșitul lunii iulie că Putin ar putea anunța o recrutare forțată în armată după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat. Surse apropiate de Kremlin, citate de The Economist, au afirmat, de asemenea, că o nouă mobilizare ar putea fi efectuată în temeiul decretului din 2022, care rămâne în vigoare. Totodată, acestea au admis că, în cazul adoptării unei astfel de decizii, la front vor fi trimiși încă 300–400 de mii de oameni.

Editor : A.R.