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Trump promite câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului. Ce spun sondajele

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donald trump cu steagul sua in spate
Președintele american Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a promis miercuri seară plata unui „dividend” de 5.000 de dolari pentru fiecare cetăţean adult dacă partidul său păstrează controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie, scrie AFP.

Liderul administraţiei americane, vorbind în cadrul unei convenţii republicane organizate la Dallas, în Texas, a precizat că această sumă ar urma să fie cheltuită doar "în Statele Unite".

Cu mai puţin de două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, un sondaj naţional Focaldata realizat în parteneriat cu Financial Times (FT), a arătat că doar 33% dintre alegătorii înregistraţi din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de preşedinte.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste 2%, ajungând la 72%, marcând încă un minim istoric în sondajele FT.

Aproximativ 57% dintre repondenţi au declarat că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit, invocând costul ridicat al vieţii şi inflaţia. În plus, 56% s-au opus tarifelor vamale recente impuse de administraţie asupra unor bunuri din Canada.

Partidul Democrat menţine un avantaj de 7% în faţa republicanilor în rândul electoratului probabil, punând sub presiune majoritatea fragilă deţinută de republicani în Congres.

Sondaj a fost realizat în perioada 28 august - 2 septembrie 2026, pe un eşantion de peste 2.100 de adulţi americani.

Editor : Sebastian Eduard

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