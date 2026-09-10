Noi audieri au avut loc în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Este vorba despre un dosar în care omul de afaceri e acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. A vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul Direcției Sanitar Veterinară Vaslui. Președintele Consiliului Județean Vaslui a mers la DNA Iași, unde a dat declarații. Anchetatorii au vrut să afle dacă între oficialul local și omul de afaceri Fănel Bogos a existat vreo întâlnire sau discuție.

Miza audierilor de la DNA în dosarul de corupție care îl vizează pe afaceristul Fănel Bogos este legată de presiunile exercitate pentru schimbarea din funcție a directorului DSV Vaslui, pe care omul de afaceri îl considera incomod în derularea afacerilor sale.

Ciprian Trifan, președintele CJ Vaslui, a fost chemat joi la audieri la DNA Iași, în calitate de martor. El a stat o oră și jumătate în sediul DNA. Nu a făcut declarații publice la intrare sau ieșire.

Procurorii DNA au vrut să clarifice dacă asupra lui Trifan au existat presiuni pentru schimbarea din funcție a șefului DSV Vaslui.

Avocatul lui Fănel Bogos, prezent și el joi la audieri, a declarat că președintele CJ Vaslui a negat în fața procurorilor că a fost supus unei presiuni pentru această schimbare din funcție.

„A spus doar că, și asta este o problemă care ar trebui să ne sperie pe toți, în toată țara există protocoale între partide privind numirea șefilor în funcții publice. Există un protocol și fiecare partid, pe fiecare zonă, în funcție de alianțe, își numesc... Asta a spus dumnealui și este grav”, a mai afirmat Bogdan Gheorghiță, avocatul lui Fănel Bogos.

Potrivit datelor din anchetă, lui Ciprian Trifan i s-a cerut sprijin pentru înlăturarea șefului DSV Vaslui. Ar fi avut loc o întâlnire în biroul acestuia, la Consiliul Județean, la care au mai participat un om de afaceri, prefectul județului Vaslui, dar și Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui, cercetat de asemenea în dosar.

Dosarul a fost deschis la DNA Iași în noiembrie 2025, când Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Din primăvară este cercetat, sub control judiciar, pentru cumpărare de influență.

Editor : A.C.