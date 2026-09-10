Situație jenantă pentru aviația rusă. Moscova încearcă să convingă Vietnamul să-i ofere avioane în chirie, cu tot cu echipaj

Autoritățile ruse încearcă să ajungă la un acord cu Vietnamul privind transferul către companiile aeriene rusești al avioanelor transportatorilor vietnamezi în regim de „leasing cu echipaj și întreținere”, adică închiriere împreună cu echipajul și serviciile de întreținere.

Conform agenției „Interfax”, acest lucru a fost menționat de șeful Ministerului Transporturilor, Andrei Nikitin. „Le-am transmis colegilor noștri propunerile corespunzătoare, iar aceștia le analizează”, a declarat ministrul după negocierile ruso-vietnameze de la Moscova. Nikitin a menționat o „dinamică foarte bună” a fluxului turistic între cele două țări pentru toate tipurile de transport, iar în ceea ce privește zborurile aeriene, „este vorba de o creștere de aproape trei ori față de anul trecut”.

Transferul de aeronave către transportatorii vietnamezi va permite extinderea cooperării și creșterea traficului aerian între cele două țări, a subliniat ministrul. Anterior, Rusia, care, din cauza sancțiunilor internaționale și a blocării accesului legal la tehnologie și componente străine, a încercat deja să încheie acorduri de „leasing cu echipaj” cu o serie de țări, inclusiv state din Asia Centrală, precum și cu Qatar, Kuweit și Etiopia. Autoritățile din această din urmă țară au respins cererea părții ruse în vara anului 2025, invocând lipsa competențelor de a da instrucțiuni transportatorului național Ethiopian Airlines cu privire la închirierea aeronavelor, precum și riscul de a fi supuse sancțiunilor secundare din partea SUA.

În același timp, nu se cunoaște încă nimic despre eventuale acorduri privind leasingul „cu echipaj” al aeronavelor companiilor aeriene din alte țări. Companiile aeriene ruse au nevoie de aeronave noi, întrucât, după izbucnirea războiului din Ucraina, acestea au pierdut posibilitatea nu numai de a achiziționa, ci și de a repara aeronavele Boeing și Airbus, care reprezintă două treimi din flota aviației civile naționale și asigură 90% din transportul de pasageri.

Pe fondul dificultăților legate de achiziționarea componentelor aeronautice, aproape 20% din avioanele disponibile ale celor mai mari transportatori aerieni ruși au stat la sol, potrivit estimărilor ziarului „Kommersant”. La cele 11 companii care asigură peste 90% din totalul traficului de pasageri din Rusia, 130 din 673 de avioane nu au zburat în timpul verii, în timp ce nivelul normal în această perioadă este considerat a fi o imobilizare de până la 10% din flota de zbor din cauza întreținerii programate. Dacă nu se ia în calcul cel mai mare grup, „Aeroflot”, atunci la opt transportatori aproape o treime din flotă nu era „în zbor” — 93 din 322 de avioane.

Președintele Vladimir Putin a autorizat transportatorii ruși să închirieze aeronave de la companii străine în regim de „leasing cu echipaj” începând cu aprilie 2025. Până atunci, leasingul cu echipaj era permis doar între companiile aeriene naționale și numai pentru zborurile interne.

Editor : A.R.