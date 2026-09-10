Live TV

Exclusiv PNRR și încropeala românească. Doar un sfert dintre proiecte, finalizate la termen

Toma Petcu Data publicării:
cladire lucrare statul la stat captura
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Am venit cu o abordare extrem de creativă în interesul României” „Este doar o eroare” „Este posibil ca dumneavoastră când ați trecut pe acolo să nu fi făcut ei curat în jur” O șansă unică pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit

Bilanț rușinos la finalul PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aprope 25 de mii de proiecte finanțate au fost finalizate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate ori anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Au modificat din mers o lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații când, pe hartie, proiectele sunt gata în proporție de aproape sută la sută iar pe teren muncitorii sunt departe de a termina lucrările.

Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49 la sută. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea, sunt proiecte mici care vizeaza, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri, ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR guvernații și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.

„Am venit cu o abordare extrem de creativă în interesul României”

„Negocierea pe care am avut-o și care a fost ușor inedită, pentru că am venit cu o abordare extrem de creativă în interesul României, a fost ca în loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția lucru care părea destul de evident, pentru că s-a întâmplat târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plăți certificate, da, până la data de 31 august?!”, declară Dragoș Pâslaru, ministrul Investițiile și Proiectelor Europene.

Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică, se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95 la sută, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă.

Orașul Pogoanele județul Buzău. Printre cele opt proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe siteul ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65 la sută.

Adrian Cotruță, secretar general primăria Pogoanele: Nu. Nu are cum, pentru că noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția defalcată care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv, nu am avut branșamentul electric. În rest, construcția și toate celelate sunt finalizate.
Reporter: Am înțeles. Și practic în momentul ăsta ce mai este de făcut?
Adrian Cotruță: Branșamentele electrice.

Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare iar alții încă monteză gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.

„D-asta vă întreb domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția dacă astea nu sunt gata. Asta era întrebarea mea”, îl întreabă jurnalistul Toma Petcu pe viceprimarul din Pogoanele.

Reporter: S-a făcut recepția la asta?
Muncitor: Nu știu să vă zic.
Reporter: Adică astea nu mai sunt mici detalii, asta e...

„Este doar o eroare”

Următoarea oprire este în orașul Lehliu Gară, județul Călărași. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe siteul ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43 la sută. „Este doar o eroare”, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.

Reporter: Asta rămâne așa sau îl dați jos?
Muncitor: Ce anume?
Reporter: Sau se îmbracă în ceva?
Muncitor: Tot ce e aici se face structură.
Reporter: A, se face structură.
Muncitor: Da.

La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05 la sută. Administratorul orașului încercă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.

„Este posibil ca dumneavoastră când ați trecut pe acolo să nu fi făcut ei curat în jur”

Liviu Juncu, administratorul public al orașului Lehliu Gară: Este posibil ca dumneavoastră când ați trecut pe acolo să nu fi făcut ei curat în jur.
Reporter: Nu, nu, nu, ei tencuiesc fațada, deci este încă o lucrare...
Liviu Juncu: Fațada, dacă au conform..., conform notei tehnice de încadrare, păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, practic acum fac retușuri, că au mai stropit pe undeva când au dat...

Angajatul primăriei spune că, în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele, s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de cinci la sută.

Liviu Juncu, administratorul public al orașului Lehliu Gară: Ei ne-au creat pe ultima sută să dai din coate, de fapt pe ultima cursă se dă, totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap, nicio problemă.
Reporter: Asta cu românească mi-e frică mie, soluția românească.

O șansă unică pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit

România a avut la dispoziție cinici ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.

„Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță, suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima sută de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem apropae obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.”, spune Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instiutuțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor, sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
2
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
Donald Trump
3
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a...
potra georgescu
5
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1788861913original_govr2369
Bolojan, discuții cu investitori străini: Și-au exprimat preocuparea că schimbările guvernamentale vor afecta reformele şi cheltuielile
stalp de energie eoliana langa un panou fotovoltaic
Cristian Bușoi: „România are o țintă de 10 GW de energie solară și eoliană până în 2030. Următoarea prioritate este stocarea”
elevi in sala de clasa
Bolojan: Noul an şcolar începe cu finalizarea unui mare program de investiţii în educaţie. Cum s-au folosit peste 2,5 miliarde de euro
BUCURESTI - DEZBATERE USR SECTOR 3 - 16 APR 2024
Ghinea, despre PNRR: Autostrada Moldovei, cea mai mare investiție din cadrul programului la nivel european. Care e cel mai mare eșec
659820836_26533123632965959_6799883082271167212_n
Ministrul Mihai Dimian spune că nu este „haos” în educație: „Nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi”
Recomandările redacţiei
Steag UE
„Un public ambițios, dar deziluzionat”. Europenii doresc o Europă...
John Ratcliffe, directorul CIA
Șeful CIA ar putea juca un rol mai important în negocierile de pace...
President Donald Trump Delivers Remarks at Steel Across America
25 de ani de la 11 septembrie. Cum încearcă Donald Trump să-și lege...
chei de la apartament de inchiriat
Bucureștiul devine cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi. Care...
Ultimele știri
Preţul gazelor a sărit la cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă
Trump promite câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului. Ce spun sondajele
Cine poate cumula pensia cu salariul în 2026: Condițiile impuse și limita de venit prevăzută de lege
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ce afacere! Gigi Becali i-a setat deja prețul lui Denis Drăguș! Cât vrea patronul FCSB să încaseze pentru...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cum a apărut Peluza Sud din galeria Stelei. Ce șanse sunt de împăcare cu Nordul de la FCSB
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin...
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
A apărut cuponul de pensie pe septembrie în e-Talon! Ce trebuie să verifice acum pensionarii în contul CNPP
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit