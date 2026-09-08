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„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a spus că Dominic Fritz „nu e român”

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FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Din articol
Postarea lui parlamentarului PSD, Mihai Fifor

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel a reacționat în termeni duri după ce fostul ministru PSD, Mihai Fifor, a susținut pe rețelele sociale că Dominic Fritz nu este român și că „și-a trădat țara care tocmai l-a primit”. 

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel  a reacționat pe pagina sa de Facebook: Parlamentarul Mihai Fifor se exprimă cu același canon ca al lui Nae Ionescu când, în prefața romanului „De două mii de ani”, îi spunea lui Mihail Sebastian ca nu va putea fi niciodata omul de la Dunărea Brăilei, ci evreul de la Dunărea Brăilei.

"Suferi pentru că eşti evreu; ai înceta să fii evreu în momentul în care nu ai mai suferi; şi nu ai putea scăpa de suferinţă decât încetând a fi evreu. Este, desigur, o apăsătoare fatalitate. […] evreul nu-şi poate depăşi suferinţa; decât... nemaifiind evreu. Situaţie cu atât mai tragică, cu cât nimeni nu poate înceta a fi ceea ce este!”

Acum 85 de ani politicieni ai statului român au hotărât că cetățenia nu te face român. Astăzi, unii politicieni reiau vocabularul și ideile care au distrus comunități întregi”. 

Postarea lui parlamentarului PSD, Mihai Fifor

Reacția Institutului a venit după ce Fifor a scris, la rândul său, pe rețelele sociale: „Vezi, Fritz? Îți spuneam zilele trecute că habar n-ai de Timișoara și ce fibre profunde atinge orice discuție despre primul oraș-martir al țării pe care l-ai pângărit cu scuipații tăi.
Acum îți spun același lucru despre România.

După ce grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să împingă în Comisia LIBE a Parlamentului European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România, doar pentru a face scut în jurul tău, lucrurile sunt mai limpezi ca niciodată.

Nu ai cum să știi, să înțelegi, să procesezi cu creierul tău îmbibat în ură, dispreț și cu totul alte valori decât cele ale acestei nații”. 

Parlamentarul PSD a mai adăugat: „Simpla cetățenie nu te face român, Fritz. Nu te face să simți românește. Să iubești această țară cu fiecare fibră a ființei tale. Să lupți pentru ea până la sacrificiul suprem. Ești doar unul în plus la număr.
Și ai dovedit asta în fiecare zi petrecută pe meleagurile astea.

Culminând cu trădarea țării care tocmai te-a primit cu brațele deschise.

Ai vândut România la colțul străzii, Fritz! Tu cu tovarășul tău de ticăloșii, „miracolul de la Bihor”. Cu Bolojan.

Aveți aceeași construcție sufletească diformă. Urâtă. Schimonosită de ura față de români și față de această țară.
Altfel nu se explică actul de trădare de țară comis cu atâta ușurință.

Cum să ceri unora să îți pedepsească țara doar ca să îți salvezi scaunul de primar pierdut pentru că ai încălcat legea?
Cum?

Cum să ceri la Bruxelles rezoluții împotriva țării care ți-a acordat încrederea supremă de a-i deveni cetățean?
Cum?

Cum să fii dispus să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, să lovești în credibilitatea propriei țări în fața partenerilor europeni, doar pentru ca tu să rămâi în picioare politic?
Fritz, tu NU ești România!!!”. 

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Editor : A.R.

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