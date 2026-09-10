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News Alert Resturi de dronă găsite pe plaja din Corbu. Polițiștii au izolat zona. MApN: „Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă”

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O dronă a fost găsită astăzi de dimineață pe o plajă din Corbu de turiștii care se plimbau în zonă.

ACTUALIZARE 11:50 „Joi, 10 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană”, anunță un comunicat MApN.

„În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30.

Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri, 9 septembrie, în jurul orei 20.00. Din cauza lăsării întunericului, s-a decis izolarea zonei, intervenția fiind amânată pentru această dimineață”.

ȘTIREA INIȚIALĂ. În jurul orei 10, pe plaja din Corbu turiștii au observat un obiect suspect și au anunțat autoritățile în scurt timp.

După aproape 10min, polițiștii au ajuns la fața locului. Apoi, în jurul orei 10:35 au ajuns și pompierii.

La mal, pe nisip a fost găsit un obiect suspect care are aproximativ 1m, iar la o distanță de 100m de acesta se află un alt obiect, care pare o aripă de dronă.

Turisștii spun că dintr-unul dintre obiecte se văd câteva cabluri ieșite, care par niște fire electrice.

Acum la fața locului sunt așteptați geniștii, care trebuie să verifice dacă acest obiect suspect are sau nu explozibil.

 

Editor : Sebastian Eduard

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