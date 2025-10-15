Live TV

Elicopter
Captură foto din videoclipul promoțional Sikorsky / Lockheed Martin al elicopterului logistic autonom fără pilot S-70UAS™ U-Hawk™, prezentat la expoziția Asociației Armatei Statelor Unite (AUSA) din Washington DC.

Lockheed Martin a prezentat o versiune autonomă a elicopterului său militar utilitar de transport mediu Black Hawk, în care cabina de pilotaj a fost înlocuită cu uși cu deschidere frontală. Versiunea fără pilot este numită „S-70UAS U-Hawk”.

Cabina de pilotaj și zona încărcătorului au fost înlocuite cu uși cu deschidere frontală, care permit un acces mai bun la capacitatea sa de încărcare mărită, crescută cu 25% până la aproximativ 4,5 tone, scrie Kyiv Post.

Conform videoclipului promoțional al companiei, versiunea fără pilot a elicopterului Black Hawk a fost dezvoltată în doar zece luni și include 95% componente comune cu flota UH-60, ceea ce simplifică operațiunile de logistică, întreținere și reparații.

Igor Cherepinski, directorul de inovații al Sikorsky Aircraft, a declarat că modificările aduse structurii originale ale aeronavei includ computere de gestionare a sistemului nou dezvoltate, componente de acționare și alte modificări care vor fi integrate în viitoarele actualizări ale sistemelor de aeronave cu și fără pilot.

Alte modificări sunt mai mult decât „superficiale”. U-Hawk încorporează software-ul de autonomie MATRIX al Sikorsky și un nou sistem fly-by-wire care permite aeronavei să decoleze, să zboare și să aterizeze în întregime sub control autonom.

Odată ce încărcătura este încărcată, aceasta este lansată de operator folosind o interfață de tip masă, după care software-ul MATRIX, dezvoltat timp de mai bine de un deceniu, preia controlul aeronavei până la destinație, folosind o combinație de senzori și algoritmi la bord pentru a naviga și a evita obstacolele.

Fabricantul afirmă că U-Hawk are o autonomie de aproximativ 3.000 de kilometri și poate rămâne în aer până la 14 ore fără realimentare.

