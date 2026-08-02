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Dublu spectacol astronomic în august. Eclipsa de Soare și Perseidele vor putea fi urmărite în aceeași zi. Unde se văd din România

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Dublu spectacol astronomic în august. Foto Getty Images
Dublu spectacol astronomic în august. Foto Getty Images
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Din articol
Dublu eveniment cosmic: Eclipsa de Soare și Perseidele Unde va putea fi observată eclipsa totală de Soare Cum se va vedea eclipsa în România Când sunt active Perseidele în 2026

Cerul va oferi, pe 12 august 2026, unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare: o eclipsă de Soare, vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată, după lăsarea întunericului, de maximul curentului de meteori Perseide, cea mai cunoscută ploaie de „stele căzătoare”, care poate fi urmărită anual de pe Pământ.

Trecerea de la lumina zilei la întunericul nopții va aduce în prim-plan două manifestări spectaculoase ale Universului, care vor captiva privirile observatorilor din întreaga lume.

Dublu eveniment cosmic: Eclipsa de Soare și Perseidele

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa după 27 de ani

„Pe 12 august 2026 va avea loc prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa continentală după aproape trei decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România.

Precizarea se referă strict la Europa continentală, deoarece între timp au existat eclipse totale observabile din regiuni aflate la marginea continentului, precum Antalya (Turcia), la 29 martie 2006, și arhipelagul Novaya Zemlya, din nordul Rusiei, la 1 august 2008.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Perseidele 2026: Curentul de meteori care urmează după eclipsa de Soare

Perseidele oferă, în fiecare vară, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ce pot fi urmărite de pe Pământ. Deși sunt cunoscute popular drept „ploaia de stele”, această denumire nu este corectă din punct de vedere științific. În realitate, Perseidele reprezintă un curent de meteori, vizibil în fiecare an atunci când Pământul traversează o zonă din spațiu bogată în particule de praf cosmic.

Numele „Perseide” provine de la constelația Perseu, din direcția căreia meteorii par să apară pe bolta cerească. În realitate, este vorba despre un efect de perspectivă: particulele pătrund în atmosfera terestră din spațiu, iar punctul aparent din care par să provină este numit, în astronomie, radiant.”, a mai precizat specialistul în astronomie

Unde va putea fi observată eclipsa totală de Soare

„Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, precum și din nord-estul și nord-vestul Rusiei.

Momentul cel mai spectaculos, atunci când Luna acoperă complet discul solar, va fi vizibil doar de pe o bandă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri. Aceasta traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Printre cele mai atractive locuri pentru observarea eclipsei se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, oferind imagini spectaculoase.

În funcție de poziția geografică, totalitatea va avea loc la ore diferite. În Rusia, eclipsa se va produce la răsăritul Soarelui, în Islanda în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei cu aproximativ o oră înainte de apus. În Insulele Baleare, fenomenul va coincide aproape perfect cu momentul în care Soarele va coborî sub orizont.

Unde va fi atins punctul maxim

Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei, unde faza de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde. Zona va oferi unele dintre cele mai bune condiții pentru observații astronomice și fotografie.”, a adăugat Adrian Șonka

Cum se va vedea eclipsa în România

„În România, eclipsa de Soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde Luna va acoperi până la 38% din discul solar. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, creând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de Capitală, fenomenul astronomic nu va putea fi observat.”, a precizat sursa Digi24.ro

Momentele-cheie ale eclipsei

Potrivit calculelor astronomice, eclipsa va începe la nivel global la ora 15:34 UTC (18:34, ora României), va atinge punctul maxim la 17:46 UTC (20:46, ora României) și se va încheia la ora 19:57 UTC (22:57, ora României). Aceste repere descriu evoluția fenomenului pe întreg traseul său, de la primele până la ultimele regiuni ale lumii din care va fi vizibil. În multe dintre aceste zone, inclusiv în unele aflate pe banda de totalitate, Soarele va apune înainte ca eclipsa să se încheie la nivel mondial, potrivit Timeanddate.

Când sunt active Perseidele în 2026

„Perioada de activitate a Perseidelor începe pe 17 iulie și se încheie pe 26 august. În acest interval pot fi observați atât meteori sporadici, care nu aparțin niciunui curent, cât și meteori proveniți din roiul Perseidelor.

În 2026, maximul de activitate este estimat pentru ziua de 13 august, în jurul orei 06:00, însă acest moment are loc în timpul zilei, când meteorii nu pot fi observați. Din acest motiv, cele mai bune momente pentru observații vor fi în nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august, când pot fi urmărite atât creșterea, cât și scăderea activității curentului.

  • În general, intervalul 11-14 august oferă cele mai bune șanse de a vedea un număr mare de meteori.”, a mai menționat astronomul

La ce oră se văd cel mai bine

Astronomii recomandă observarea Perseidelor după miezul nopții și până în zorii zilei. În această perioadă, constelația Perseu se află suficient de sus pe cer, iar numărul meteorilor vizibili crește considerabil.

Un meteor este considerat „perseidă” dacă, urmărindu-i traiectoria în sens invers, aceasta pare să pornească din zona aflată între constelațiile Cassiopeia și Perseu.

Unde poate fi observat curentul de meteori

„Pentru o experiență cât mai bună, observațiile trebuie făcute din locuri cu cer întunecat, ferite de poluarea luminoasă. Zonele rurale, regiunile montane sau locurile aflate la marginea marilor orașe sunt cele mai potrivite pentru urmărirea fenomenului.

În condiții ideale, cu un cer curat și fără lumină artificială, pot fi observați până la 100 de meteori pe oră. În schimb, din marile orașe, unde iluminatul public reduce vizibilitatea, numărul meteorilor observați scade, de regulă, la 10-20 pe oră.

Luna nu va afecta observațiile Perseidelor în 2026

Sunt vești bune pentru pasionații de astronomie, deoarece în 2026, condițiile de observare a curentului de meteori Perseide vor fi favorabile, deoarece luminozitatea redusă a Lunii nu va diminua vizibilitatea fenomenului.

În lipsa luminii puternice a satelitului natural al Pământului, observatorii aflați în zone cu cer întunecat vor avea șanse mai mari să urmărească un număr ridicat de meteori pe parcursul nopții.”, a conchis Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Editor : M.C.

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