Patru noi specii de rechini tropicali, care se folosesc de înotătoare pentru a „păși” pe fundul oceanului, au fost descoperite în apele arhipelagului Indo-Australian, potrivit unui studiu publicat de The University of Queensland în revista Marine and Freshwater Research.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aceste specii au fost descoperite în urma unui studiu de 12 ani desfășurat de organizațiile Conservation International, CSIRO, Muzeului de Științe Naturale din Florida, Institutul de Științe din Indonezia și de Ministerul Apelor din Indonezia.

„La o adâncime de mai puţin de un metru, rechinii care merg nu prezintă niciun pericol pentru populaţie, însă abilitatea lor de rezista într-un mediu cu un nivel redus de oxigen şi de a păşi pe înotătoare le oferă un avantaj remarcabil aupra prăzii care constă în crustacee şi moluşte”, a afirmat doctorul Christine Dudgeon de la Universitatea din Queensland, Australia.

„În prezent am identificat 9 exemplare de rechini care pășesc. Rezultatele cercetărilor noastre sugerează că noile specii au evoluat după ce rechinii au migrat din populaţia lor iniţială şi au devenit izolaţi genetic în zone noi, iar astfel s-au transformat în noi specii”, a mai adăugat Dudgeon.

Editor: I. I.