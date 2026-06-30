Procurorii DIICOT au destructurat, după zeci de percheziții pe parcursul zilei de marți, rețeaua condusă de Viorel Pașca. Anul trecut, o anchetă Pacient în România arăta că bihoreanul găzduiește, fără autorizație, sute de oameni în casele sale, în timp ce statul român acceptă tacit situația și chiar îi trimite pacienți. Între timp, procurorii care au documentat acest caz vorbesc despre victime ținute într-o stare de „dependență și aservire”, fără să beneficieze de minime îngrijiri, în timp ce gruparea obținea milioane de lei din donații sau din ajutoarele destinate acelor persoane.

DIICOT a anunțat că a făcut, marți, zeci de percheziții în Bihor într-un dosar penal cu acuzații de grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Procurorii vorbesc despre o grupare care s-a creat în anul 2020, formată din patru suspecți și sprijiniți de alți șapte, care s-a ocupat cu „exploatarea unor persoane vulnerabile”.

Omul din spatele azilului ilegal binecuvântat de autorități

Liderul grupării vizate de DIICOT este Viorel Pașca, potrivit surselor judiciare. El este în spatele Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă.

Anul trecut, o anchetă Pacient în România arăta că bihoreanul găzduiește, fără autorizație, sute de oameni care ajung la el, trimiși fiind de diverse instituții ale statului.

„Liderul grupului infracțional a recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-au menținut într-o stare de dependență și aservire”, potrivit comunicatului DIICOT.

De aproape 20 de ani Viorel Pașca are grijă de oameni fără familii, în 17 case organizate ca un azil. Doar că nimic nu funcționează legal, ca un serviciu social licențiat. Totul se întâmplă pe persoană fizică.

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„Victimele au fost menținute într-o stare de depdență și aservire”

Acum, DIICOT a scos la iveală că, „sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și de protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate”, gruparea condusă de Viorel Pașca a „indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane pentru a obține sume importante de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale și alte ajutoare cuvenite victimelor”.

După cum a arătat ancheta Pacient în România, victimele erau aduse în casele lui Pașca de autorități, adică erau aduse cu ambulanțele sau cu mașinile de poliție.

Reamintim că Viorel Pașca a apărut în spațiul public după ce a abandonat în fața DGASPC Mehedinți șapte pacienți cu dizabilități intelectuale severe, pe care spitalul din Drobeta Turnu Severin i-a trimis la el.

Procurorii DIICOT arată că gruparea condusă de Pașca a menținut victimele „într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării demnității și integrității lor fizice și psihice”

„Nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, arată DIICOT.

DIICOT a mai arătat că persoanele care au murit în spațiile deținute de gruparea lui Pasca au fost înhumate în apropierea unui cimitir greco-catolic, iar ajutorul de înmormântare a fost încasat de grupare.

Au făcut milioane de lei pe spatele victimelor

Procurorii DIICOT susțin că prejudiciul, adică „fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat” se ridică la 13 milioane de lei.

Anul trecut, atunci când echipa Pacient în România l-a întrebat pe Pașca despre bani și ce se întâmplă cu ajutoarele de handicap și pensiile încasate de victime, acesta a devenit nervos și a acuzat reporterul că pune întrebări „tendențioase”.

„Nu amestecați asociația. Eu nu sunt asociația, eu sunt persoană fizică. Faptul că am o asociație...am, care face altceva”, spunea Viorel Pașca, anul trecut, întrebat de banii pe care i-a declarat asociația lui.

Ani la rând, asociația lui Pașca a cerut și a primit bani din donații pentru sutele de oameni din case. În 2024 a avut venituri în valoare de peste 490.000 euro, cheltuieli de peste 460.000 euro, excedent de peste 115.000 euro și 9 angajați.

Și deși au fost controale la casele lui Viorel Pașca, există documente despre banii pe care îi încasează, iar locul arată ca un azil, nicio instituție nu i-a impus să intre în legalitate.

„Este vizată cu prioritate salvarea vieții”

În timpul perchezițiilor, procurorii și polițiștii au avut nevoie de ajutorul mai multor medici, asistenți, psihologi sau specialiști în consilierea victimelor.

Potrivit DIICOT, au fost implicați oameni de la: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Insittutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” și institutele de medicină legală din Cluj, Mureș și Iași, dar și de reprezentanți ai MAI și ISU.

Practic, au fost trimise în teren 16 ambulanțe SMURD, 30 de autospeciale pentru transport victime multiple, 34 de microbuze pentru transportul persoanelor, 36 de autospeciale de intervenție și alte mijloace tehnice ale ISU.

„Este vizată cu prioritate salvarea vieții și protejarea integrității fizice și psihice a victimelor, prin efectuarea triajului medical, asigurarea asistenței medicale de urgență, examinarea fizică și implementarea măsurilor necesare pentru preluarea acestora în condiții de siguranță.

Pentru un răspuns medical adecvat și rapid în acordarea asistenței de specialitate pentru persoanele identificate în cadrul activităților de urmărire penală, a fost constituit un spital mobil încadrat cu personal medical și dotat cu echipamentele necesare evaluării și acordării de îngrijiri medicale de urgență”, sublinia DIICOT.

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Editor : M.G.