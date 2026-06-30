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Polonia amenință Ucraina că îi va bloca procesul de aderare: „Cu Bandera, nu va intra în UE”

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Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz Foto: Profimedia
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Din articol
„Cu Bandera, Ucraina nu va adera” Zelenski: „Nimeni nu ne va dicta niciodată cum să trăim”

Vicepremierul Poloniei și ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că Polonia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să îi omagieze pe membrii Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și ai Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), inclusiv pe Stepan Bandera, relatează marți Ukrainska Pravda.

OUN (Organizația Naționaliștilor Ucraineni) a fost o mișcare politică naționalistă ucraineană, iar UPA (Armata Insurgentă Ucraineană) a reprezentat aripa sa militară, implicată în acțiuni de rezistență armată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Stepan Bandera este un lider naționalist ucrainean, criticat în Polonia pentru acțiuni extremiste în acea perioadă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Gosc Wydarzen” de la Polsat News, conform sursei citate. 

Kosiniak-Kamysz a afirmat că Ucraina se va confrunta cu obstacole semnificative în procesul de integrare europeană dacă va continua să trateze OUN și UPA drept simboluri naționale. El a subliniat că Polonia va adopta o poziție fermă și va solicita Ucrainei să înceteze omagierea liderilor mișcărilor naționaliste ucrainene.

„Cu Bandera, Ucraina nu va adera”

„În Uniunea Europeană nu îi putem ridica pe un piedestal pe cei care subminează cooperarea europeană. Cu Bandera, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană”, a declarat vicepremierul polonez.

Oficialul polonez a mai spus că fiecare stat care dorește aderarea la UE trebuie să îndeplinească cerințe stricte, inclusiv cele legate de memoria istorică. În opinia sa, este inacceptabil ca integrarea europeană să fie construită pe respectarea unor persoane sau mișcări care provoacă suferință, opoziție sau propagă falsuri despre state vecine din UE.

El a adăugat că Polonia va lua propriile decizii privind extinderea Uniunii Europene și că nimeni nu îi va dicta modul în care trebuie să voteze în această privință.

„Nimeni nu ne va spune cum să votăm în privința aderării oricărei țări la UE”, a subliniat Kosiniak-Kamysz.

Vicepremierul a fost de acord și cu afirmația moderatorului potrivit căreia în Kiev ar exista forțe politice care, în realitate, nu doresc aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Zelenski: „Nimeni nu ne va dicta niciodată cum să trăim”

Pe 19 iunie, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a decis retragerea Ordinului Vulturul Alb acordat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în legătură cu denumirea unei unități militare ucrainene după „eroii Armatei Insurgente Ucrainene”. Acesta a declarat că Polonia nu va susține aderarea la UE a statelor care nu renunță la „cultul totalitarismului și violenței”.

În urma deciziei, mai mulți oficiali ucraineni actuali și foști au anunțat că își vor returna decorațiile poloneze.

Liderul opoziției poloneze, Jaroslaw Kaczynski (PiS), a declarat că Polonia ar trebui să blocheze noi runde de negocieri privind aderarea Ucrainei la UE.

Pe 28 iunie, de Ziua Constituției, președintele Volodimir Zelenski a anunțat depunerea în Rada Supremă a unui proiect de lege privind înființarea unui Panteon Național dedicat ucrainenilor remarcabili.

„Nimeni nu ne va dicta niciodată cum să trăim, cum să vorbim, pe cine să iubim, cui să fim recunoscători sau ce eroi să onorăm”, a transmis acesta.

Editor : C.S.

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