Cu doar câteva ore înainte de intrarea Parlamentului în vacanța de vară, PSD își menține propunerea pentru funcția de prim-ministru. Senatorul Robert Cazanciuc a declarat că Sorin Grindeanu rămâne candidatul partidului și s-a declarat convins că președintele Nicușor Dan îl va desemna pentru formarea noului Guvern. În același timp, social-democratul a susținut că un Executiv minoritar PSD ar putea obține votul de încredere cu sprijinul PNL și UDMR.

PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Întrebat despre scenariile privind formarea viitorului Guvern și despre declarațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, Robert Cazanciuc a afirmat că Partidul Social Democrat are deja o propunere clară pentru funcția de prim-ministru.

„PSD are o propunere de premier, în persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier care să poată avea o majoritate.”

Senatorul PSD a spus că, în opinia sa, șeful statului va merge pe această variantă.

„Eu cred că președintele României îl va desemna până la urmă pe domnul Grindeanu, pentru că este singura formulă, ținând cont de aritmetica din Parlament și de disponibilitatea partidului de a-și asuma, până la urmă, un act de guvernare.”

„Un guvern minoritar PSD ar putea trece fără probleme”

Robert Cazanciuc a comentat și declarațiile făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a vorbit despre posibilitatea unei formule de guvernare restrânse.

„Dacă domnul Hunor a făcut asemenea declarații publice, înseamnă că ia în calcul votarea unui Guvern cu sprijinul PNL. De altfel, din calculele făcute, un guvern minoritar PSD, cu voturile de la UDMR și de la PNL, ar putea să treacă fără niciun fel de probleme.”

Potrivit senatorului social-democrat, aceasta ar reprezenta o soluție responsabilă în actualul context politic.

„Cred că aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă. UDMR s-a dovedit întotdeauna că este responsabil, în ciuda declarațiilor pe care le face uneori, așa, mai curajoase.”

Despre împărțirea portofoliilor: „Nu s-a discutat în acești termeni”

Întrebat dacă UDMR ar putea primi ministere într-un eventual Guvern minoritar susținut în Parlament, Robert Cazanciuc a precizat că o astfel de discuție nu a avut loc.

„Nu s-a discutat în acești termeni până în momentul de față. Haideți să avem, deocamdată, o desemnare din partea președintelui României.”

Cazanciuc a comentat și transferurile recente din Parlament, după ce PNL și-a mărit grupul de senatori.

„Aceste mișcări sunt cumva în cutuma parlamentară. Faptul că unii pleacă dintr-un partid în altul nu este un scop în sine. Dacă PNL a acceptat să-i primească, înseamnă că au valori comune cei care au venit la PNL și nu le putem ura decât succes.”

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Editor : C.A.