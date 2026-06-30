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Român arestat în Germania pentru că voia să declanșeze un „război terorist” și să instaureze un regim național-socialist în România

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Ottobeuren, Bavaria, Germany April 15, 2026: A police officer wearing a high-visibility vest during a traffic stop in a
Poliția germană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Germania a arestat, marţi, un cetăţean român acuzat de tentativă de fondare a unei organizaţii teroriste de extremă dreapta, cu scopul de a declanşa un război terorist” în România, de a provoca prăbuşirea statului român şi de a contribui la crearea unei entităţi statale inspirate de modelul naţional-socialist (nazismul - n.r.), a anunţat Parchetul Federal într-un comunicat de presă, potrivit agenției EFE.

Potrivit sursei citate, Nichita P. a fost arestat în landul Baden-Wurttemberg, în sud-vestul ţării, de către ofiţeri de poliţie din landul respectiv şi din Renania-Palatinat, notează Agerpres.

Acuzatul, considerat un „tânăr adult” conform legii penale germane, este suspectat că a încercat să fondeze, în calitate de lider al acesteia, o organizaţie teroristă străină şi că a plănuit un act grav de violenţă care pune în pericol siguranţa statului.

Procuratura îl acuză că a încercat, de la începutul anului 2023, să creeze o organizaţie de extremă dreapta care vizează prăbuşirea statului român şi instaurarea unui model naţional-socialist în România.

Pentru a recruta membri pentru organizaţie, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania care vizau în principal tineri români, conform rechizitoriului.

Prin intermediul acestor canale, el şi-a îndemnat abonaţii şi membrii să comită diverse infracţiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranţi sau membri ai comunităţii LGBTQ+ şi chiar uciderea unor persoane considerate subumane”, potrivit acuzării.

Nichita P. a publicat, de asemenea, pe aceste canale instrucţiuni pentru fabricarea de otrăvuri şi explozibili, precum şi pentru construirea de cocteiluri Molotov şi maşini-capcană. 

Editor : Ș.R.

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