(P) Google, Amazon Web Services, Red Hat, Microsoft, SoundCloud și TransferWise vor participa la DevTalks București

DevTalks, cea mai mare expo-conferință din România dedicată industriei IT&C va avea loc anul acesta pe 8 iunie, la Romexpo, în București.

DevTalks este o conferință care se numără printre cele mai importante evenimente de profil la nivel european. Agenda complexă împreună cu activitățile din zona expozițională reprezintă elementele cheie ale fiecărei ediții DevTalks. Astfel că și anul acesta evenimentul propune noi sesiuni de discuții abordate de către lideri și profesioniști din domeniu, cât și noi modalități de interacțiune prin demo-uri, prezentări practice și oportunități de networking cu peste 25 de companii IT&C din industrie.

Peste 65 de speakeri, lideri și profesioniști IT vor face parte din Agenda DevTalks București 2018

La cea de-a cincea ediție a evenimentului sunt așteptați peste 1000 de programatori, pasionați de tehnologie, reprezentanți ai companiilor de top din România, cât și peste 65 de speakeri de la companii locale și internaționale precum Google, Amazon Web Services, Red Hat, Microsoft, SoundCloud, Bluetooth, Oracle și TransferWise.

Cele 7 conferințe organizate la această ediție vor aduce împreună software developeri, Java Champions, Product Owners, CEO și fondatori, evangheliști și profesioniști IT din Statele Unite ale Americii, Hong Kong, India, Finlanda, Danemarca, Germania, Marea Britanie sau Olanda.

Scena de Emerging Tech va aduce în discuție subiecte de importanță pentru societatea actuală precum ultimele inovații în domeniul Internet of Things, deciziile etice cauzate de empatia artificială a roboților, revoluția blockchain, schimbări de ultimă oră din zona machine learning și nu numai. Pe această scenă vor fi prezenți Mark Wyner – UX Designer, Mark Wyner LLC, Martin Woolley – Technical Program Manager, Bluetooth SIG, Karina Popova – Head of Operations and Communications, HSC Hamburg și mulți alții.

Zonele de Web&Mobile se află în continuare printre scenele care vor discuta noile trenduri din domeniu și vor propune noi perspective asupra tehnologiilor actuale împreună cu speakeri precum cu Alessandro Cinelli – Tech Lead and Coach, AND Digital, Kevin Dunglas – CEO Les-Tilleuls.coo sau Vitaliy Zasadnyy – Head of Mobile, GetSocial.

Pe scena de DevOps vor fi prezentate exemple și studii de caz de către speakeri precum Nader Dabit, Developer Advocate la Amazon Web Services sau Björn Rabenstein, Production Engineer în cadrul SoundCloud, iar pentru pasionații de Big Data & Cloud, scena de Datafication va reprezenta un mix de bune practici și instrumente folosite de către speakeri de la companii precum Felipe Hoffa – Developer Advocate la Google, Anders Lybecker – Cloud Architect Catalyst Engineer, Microsoft, Chris Raastad – Software Developer, TransferWise sau Adrian Hornsby – Cloud Architecture Evangelist, Amazon Web Services.

Conferințele de Java, Automotive și Product Management vor fi elementul de noutate al acestei ediții DevTalks București

Aflate printre cele mai dorite subiecte ale momentului, cele 3 noi scene vor aborda teme despre evoluția tehnologiilor și impactul acestora asupra societății actuale, oferind noi perspective din industrie de la speakeri locali și internaționali. Printre speakerii prezenți pe aceste scene se numără Axel Fontaine – CEO nBoxfuse GmbH, Marko Lukša – Software Engineer Red Hat, Amala Rangnekar – Applications Engineer Oracle, Ali Baghchehsara – Autonomous Systems Consultant în cadrul ALTEN Technology.

Peste 25 de companii IT partenere vor fi prezente la eveniment

Și anul acesta, experiența din cadrul DevTalks este realizată împreună cu sprijinul companiilor prezente pe piața IT din România. Partenerii principali la această ediție sunt London Stock Exchange Group, ING Software Development Center, Metro Systems, Harman, Netcentric, UiPath și Crossover. Alături de acestea vor fi prezente în cadrul sesiunilor sau în zona expozițională companii precum eMAG, Dell, Stefanini, Ericsson, Luxoft, Endava, Accenture, Deloitte, Bearing Point, DB Global Technology, Asseco, Axway, Every Matrix, Systematic, Taxify, Gameloft, Bright Agency, Resin.io, Kambi și Amazon Web Services.

Mai multe detalii despre DevTalks București și modalitatea de înscriere la eveniment pot fi accesate pe http://www.devtalks.ro/bucharest/