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David Popovici împlineşte 22 de ani. Performanța extraordinară reușită de sportivul român în acest an

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David Popovici. Foto: Profimedia
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Marele campion la nataţie David Popovici împlineşte marţi 22 de ani. Are patru medalii de aur la Campionatele Mondiale de seniori, în probele de 100 m şi 200 m liber, la Budapesta (2022) şi Singapore (2025), şi şase la Campionatele Europene, în aceleaşi probe, la Roma (2022), Belgrad (2024) şi Paris (2026).

David Popovici s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti şi a început înotul la vârsta de patru ani, la bazinul „Lia Manoliu“, la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta scolioza aflată în stadiu incipient.

La vârsta de 9 ani a început să se antreneze la Aqua Team Bucureşti, cu Adrian Rădulescu, fost înotător, doctor în performanţă atletică, specializat în înot, amintește News.ro.

În 2022, David Popovici a avut un an fantastic, cu 13 medalii cucerite la cele patru mari competiţii la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur.

Elevul antrenorului Adrian Rădulescu a uimit lumea nataţiei cu „dubla de aur” realizată în probele de 100 şi 200 m liber la Mondialul de seniori, Europeanul de juniori, Europeanul de seniori şi Mondialul de juniori.

În 2023 nu a reuşit să-şi apere titlurile mondiale la 100 metri liber şi 200 metri liber, dar şi-a asigurat calificarea pentru Jocurile de la Paris.

În 2024, el a câştigat titlurile europene la 200 metri liber şi 100 metri liber, dar şi aurul la 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris şi bronzul la 100 metri liber.

În 2025, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).

Popovici a devenit în Singapore singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial. De asemenea, românul a înregistrat al doilea timp din istorie la 100 m liber, 46.51, mai bun fiind doar recordul mondial de 46.40 al lui Pan Zhanle, sportiv care în Singapore nu a prins finala.

În acest an, David Popovici a scris istorie la Campionatul European de nataţie de la Paris. Românul a câştigat al treilea titlu continental consecutiv la 200 m liber, la două zile după ce a câştigat al treilea aur european la 100 m liber. Este primul care reuşeşte o astfel de performanţă.

Idolii săi în nataţie sunt Michael Phelps şi Ian Thorpe.

 

Editor : M.B.

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