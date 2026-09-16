Românii vor putea avea mai mulți bani la pensie, pe model american. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Românii vor putea avea mai mulți bani la momentul ieșirii la pensie prin economisire și investiții la bursă, pe modelul american. Camera Deputaților, for decizional în acest caz, a adoptat miercuri Legea Conturilor de Economii şi Investiţii (CEI) cu 262 de voturi pentru şi o abţinere.

Proiectul prevede ca orice persoană fizică să-și poată deschide „conturi de economii și investiții” (CEI) la una dintre societățile de servicii de investiții financiare (SSIF) existente pe piață sau la bănci.

Diferența față de conturile de investiții clasice este că CEI va avea zero taxe pe câștiguri și pe randament. Modele de succes în acest sens sunt 401(k) din SUA și contul suedez ISK, arată un comunicat de presă al USR.

Concret, proiectul prevede două tipuri de conturi: CEI-S („S” de la scutire) – banii puși în cont sunt din venitul net (adică, taxarea a avut loc la început), iar retragerea fondurilor la momentul pensiei nu va fi impozitată; CEI-D („D” de la deductibilitate) – banii puși în cont sunt din salariul brut, taxarea se va face la momentul retragerii fondurilor.

Oricum ar fi, banii se vor taxa o singură dată. În plus, banii din conturile deschise la SSIF rămân ai oamenilor, nu se duc spre bugetul de stat.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari USR și PNL și a fost semnat de parlamentari de la toate partidele.

„Legea adoptată astăzi de Parlament este una cu adevărat reformatoare pentru investiții și pensii. Noi am propus să avem un sistem care să ne permită să avem o pensie autentic contributivă și total independentă de politicieni sau de demografia populației. Iar ca bonus, sistemul acesta va da României piețe de capital puternice, nu doar români mai prosperi. Și va fi accesibil oricui. Pentru prețul unei cafele pe zi, putem avea peste 100.000 de euro economisiți la pensie, iar asta în valoarea actuală a banilor”, a spus Claudiu Năsui, unul dintre inițiatori.

„Românii nu pot depinde la nesfârșit exclusiv de pensia de stat. Nu este corect să rămânem la mâna statului, în condițiile în care sistemul public de pensii este supus unei presiuni din ce în ce mai mari. Conform unor estimări, în 2035 vom avea 1 salariat la 2,5 pensionari. Ar fi iresponsabil să ignorăm această realitate demografică și, de aceea, am venit cu acest proiect de lege, care s-a bucurat de susținere transpartinică. Este un pas înainte către reforma Pilonului I de pensii”, a spus deputata USR Cristina Prună.

„Îţi deschizi un cont la o bancă sau la o firmă de brokeraj autorizată. Pui bani în el când poţi şi cât poţi. Alegi în ce investeşti: acţiuni, obligaţiuni, fonduri. Tot ce câştigă banii tăi în timp, dividende, dobânzi, creşteri de valoare, rămâne în cont şi nu se impozitează an de an. Banii lucrează pentru tine zeci de ani fără să piardă câte o bucată la fiecare pas”, a spus Sebastian Burduja (PNL), care este de asemenea co-inițiator.

Editor : M.B.