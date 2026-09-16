Live TV

Românii vor putea avea mai mulți bani la pensie, pe model american. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Data actualizării: Data publicării:
bancnote scoase din portofel
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Românii vor putea avea mai mulți bani la momentul ieșirii la pensie prin economisire și investiții la bursă, pe modelul american. Camera Deputaților, for decizional în acest caz, a adoptat miercuri Legea Conturilor de Economii şi Investiţii (CEI) cu 262 de voturi pentru şi o abţinere.

Proiectul prevede ca orice persoană fizică să-și poată deschide „conturi de economii și investiții” (CEI) la una dintre societățile de servicii de investiții financiare (SSIF) existente pe piață sau la bănci.

Diferența față de conturile de investiții clasice este că CEI va avea zero taxe pe câștiguri și pe randament. Modele de succes în acest sens sunt 401(k) din SUA și contul suedez ISK, arată un comunicat de presă al USR.

Concret, proiectul prevede două tipuri de conturi: CEI-S („S” de la scutire) – banii puși în cont sunt din venitul net (adică, taxarea a avut loc la început), iar retragerea fondurilor la momentul pensiei nu va fi impozitată; CEI-D („D” de la deductibilitate) – banii puși în cont sunt din salariul brut, taxarea se va face la momentul retragerii fondurilor.

Oricum ar fi, banii se vor taxa o singură dată. În plus, banii din conturile deschise la SSIF rămân ai oamenilor, nu se duc spre bugetul de stat.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari USR și PNL și a fost semnat de parlamentari de la toate partidele.

„Legea adoptată astăzi de Parlament este una cu adevărat reformatoare pentru investiții și pensii. Noi am propus să avem un sistem care să ne permită să avem o pensie autentic contributivă și total independentă de politicieni sau de demografia populației. Iar ca bonus, sistemul acesta va da României piețe de capital puternice, nu doar români mai prosperi. Și va fi accesibil oricui. Pentru prețul unei cafele pe zi, putem avea peste 100.000 de euro economisiți la pensie, iar asta în valoarea actuală a banilor”, a spus Claudiu Năsui, unul dintre inițiatori.

„Românii nu pot depinde la nesfârșit exclusiv de pensia de stat. Nu este corect să rămânem la mâna statului, în condițiile în care sistemul public de pensii este supus unei presiuni din ce în ce mai mari. Conform unor estimări, în 2035 vom avea 1 salariat la 2,5 pensionari. Ar fi iresponsabil să ignorăm această realitate demografică și, de aceea, am venit cu acest proiect de lege, care s-a bucurat de susținere transpartinică. Este un pas înainte către reforma Pilonului I de pensii”, a spus deputata USR Cristina Prună.

„Îţi deschizi un cont la o bancă sau la o firmă de brokeraj autorizată. Pui bani în el când poţi şi cât poţi. Alegi în ce investeşti: acţiuni, obligaţiuni, fonduri. Tot ce câştigă banii tăi în timp, dividende, dobânzi, creşteri de valoare, rămâne în cont şi nu se impozitează an de an. Banii lucrează pentru tine zeci de ani fără să piardă câte o bucată la fiecare pas”, a spus Sebastian Burduja (PNL), care este de asemenea co-inițiator.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
3
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
profimedia-0840824555
4
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
Digi Sport
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine este, de fapt, responsabil pentru „Guvernul Minus" despre care vorbește Sorin Grindeanu?
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Victor Negrescu: PSD ar fi de acord să guverneze alături de PNL şi USR „dacă renunţă la nişte linii roşii”
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureşan: PNL „nu va accepta orice Guvern”. Vrem să continue reformele Cabinetului Bolojan
2026-09-01-0755
Ilie Bolojan, după violențele din Piața Victoriei: Protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei, toți vrem o Românie mai bună
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cele trei scenarii PNL pentru criza politică. Sighiartău: „Colegii îmbrățișează ideea anticipatelor”. Ce spune despre Nazare premier
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
Romania Farmers Protest
Tanczos Barna, după protestul fermierilor: „Resping categoric...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor anunță o nouă variantă pentru formarea viitorului...
florin barbu face declaratii
Fost ministru al Agriculturii, întrebat dacă ar consuma carne de la o...
Ultimele știri
Rogobete avertizează că spitalele intră în colaps şi cere Guvernului să aloce bani din Fondul de rezervă
PADROM avertizează asupra mesajelor false trimise în numele instituției: „Nu accesați linkurile și nu introduceți CNP-ul”
Cristina Trăilă spune că a cerut să fie audiată de DNA în dosarul Fănel Bogos: „Am pus la dispoziția procurorului toate informațiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca și pozele pe care alte femei poate le-ar fi șters. Cum a apărut în costum de baie la 54 de ani
Cancan
Apelul misterios care poate răsturna ancheta morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și...
Fanatik.ro
Îl vor neapărat pe Cîrjan și sunt gata să vină cu o ofertă pe care Dinamo să n-o poată refuza! Detalii din...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Dinamo! Alex Musi e OUT o lună de zile după ce a fost operat. Update exclusiv
Adevărul
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de...
Playtech
Câți bani poți depune la bancă fără „probleme cu ANAF”. Ce se întâmplă, de fapt, când vii cu o sumă mare cash
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Alexandra Stan, la un pas de tragedie după ce a născut. Abia după o lună a găsit puterea să vorbească: "Mi-au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski s-au despărțit după 9 ani de căsnicie: „Ne-am avut unul pe celălalt pentru...
Adevarul
Criză în aprovizionarea cu petrol a Europei: Arabia Saudită anulează sau amână livrări
Newsweek
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”