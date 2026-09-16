Rogobete avertizează că spitalele intră în colaps şi cere Guvernului să aloce bani din fondul de rezervă

Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, îi solicită premierului interimar Ilie Bolojan să suplimenteze de urgenţă, din fondul de rezervă, sumele alocate Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru ca spitalele şi sistemul de medical de urgenţă să nu intre un colaps.

Rogobete a susţinut miercuri, într-o conferinţă de presă, că „dezechilibrul financiar din sistemul de sănătate capătă o amploare tot mai mare”.

„Ieri am discutat cu o serie de manageri de spitale, spitale universitare, spitale judeţene, dar şi spitale mai mici. Unităţile de primiri urgenţe, din păcate, nu mai au materiale decât până la finalul lunii. În multe spitale, şi aici aş face o menţiune, în ultimii 10 ani de zile, nu au fost scoase materiale din stocurile de rezervă pentru calamităţi, pentru utilizarea lor în unităţile de primiri urgenţe. De asemenea, în această dimineaţă a fost raportat că 17 servicii de ambulanţă judeţene nu mai au fonduri pentru combustibili. Acestea se termină la finalul lunii şi este imperios necesar ca rectificarea să poată avea loc cât mai repede. În weekend am vizitat spitale în judeţul Hunedoara, dar şi în judeţul Prahova şi peste tot există această problemă generalizată”, a afirmat Rogobete, potrivit Agerpres.

„Situaţia este gravă”

El a adăugat că „problema cea mai mare este că se suprapune cu o diminuare a fondurilor substanţială în zona de anestezie - terapie intensivă, pentru programele naţionale de acţiuni prioritare”.

„Mai exact, pacienţii internaţi în ATI, pacienţii cu AVC, pacienţii cu infarct miocardic acut, politraumele arsurile grave, toate aceste programe sunt afectate de lipsa rectificării. Solicit public ca Guvernul demis şi ca premierul demis Ilie Bolojan să suplimenteze de urgenţă, din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, fondurile Ministerului Sănătăţii şi fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru ca spitalele şi pentru ca sistemul medical de urgenţă să nu intre în colaps”, a afirmat social-democratul.

Rogobete a spus că „situaţia este gravă, fără precedent şi trebuie luată şi tratată cu seriozitate, pentru că de data aceasta lipsurile se văd în interiorul spitalelor”.

El a dat ca exemplu Institutul 'C.C. Iliescu' din Bucureşti, cel mai mare institut de boli cardiovasculare şi transplant cardiac din România, unde Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru luna septembrie, pentru cele mai mari programe, de chirurgie cardiacă deschisă şi alte proceduri specifice cordului, nu a alocat nici măcar un leu.

„Este fără precedent ce se întâmplă. Începând de vineri, Institutul 'C.C. Iliescu' din Bucureşti va sista intervenţiile elective şi va trata doar urgenţele şi alea până când stocurile se vor epuiza”, a mai arătat Rogobete.

Potrivit acestuia, Ministerul Sănătăţii nu a dat niciun răspuns în ultimele două săptămâni, de când a început această criză.

„Vă aduceţi cu toţii aminte, cum preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acum două săptămâni, era la televizor şi spunea că totul este în regulă, că nu este nicio problemă şi că această criză a medicamentelor este de fapt una inventată. Iată că la două săptămâni distanţă, sistemul de sănătate urlă - şi urlă pe bună dreptate - pentru că nu mai au cu ce să-şi trateze pacienţii critici din urgenţă”, a mai susţinut Alexandru Rogobete.

El a consideră că „această criză poate fi rezolvată astăzi dacă premierul Ilie Bolojan alocă, din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, sume dedicate pentru serviciul de ambulanţă şi unităţile de primiri urgenţă”.

„Şi rectificarea ar dura. Cel mai rapid - ca problema acută să fie rezolvată - este alocarea din fondul de rezervă. Nu mai putem aştepta, pentru că şi o rectificare nu se face peste noapte şi aia durează măcar o săptămână, dacă nu mai mult. Or, dacă spitalele nu primesc finanţare cât mai repede, în săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, nu vor avea timp să achiziţioneze materialele.

Gândiţi-vă că, chiar dacă se alocă fila de buget astăzi, până comandă materialele, până se pun comenzile, până se livrează mai durează câteva zile, deci nu mai este timp de discuţii politice şi de planuri politice şi de nimic. În domeniul sănătăţii avem nevoie cât mai urgent de o alocare rapidă din Fondul de rezervă”, a subliniat Rogobete.

Editor : C.L.B.