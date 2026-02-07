Derby-ul Clujului, câștigat de CFR cu 3-2 în fața Universității, s-a încheiat cu scene tensionate pe teren. Antrenorul „U”-ului, Cristiano Bergodi, a fost implicat într-un conflict violent cu jucători ai gazdelor, Andrei Cordea și Karlo Muhar, scandal în care au intervenit jucătorii și staffurile ambelor echipe. Bergodi a fost eliminat de arbitru după fluierul final.

CFR Cluj a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 3-2 (3-1), sâmbătă seara, într-un derby local desfăşurat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în etapa a 26-a a Superligii de fotbal.



Echipa antrenată de Daniel Pancu a deschis scorul repede, prin Damjan Djokovic (5), cu o lovitură de cap, după o încercare de respingere a lui Jonathan Cisse. CFR şi-a majorat avantajul la scurt timp (10), prin Lorenzo Biliboc, după un şut al lui Andrei Cordea, blocat de Iulian Cristea.



„U” a redus din diferenţă prin „veteranul” Dan Nistor (29), cu un şut de la 18 metri, după cursă a lui Alex Chipciu.



Gazdele au intrat la pauză cu un avans de două goluri, după ce Mario Camora a trimis sub bară (43), în urma unei gafe a lui Issouf Macalou.



„U” a încercat să revină pe tabelă în repriza secundă, iar Jovo Lukic a fost aproape de gol în două rânduri. Portarul Mihai Popa a respins lovitura sa de cap (62), iar apoi la cornerul care a urmat bosniacul a trimis pe spate (62), dar mingea a lovit bara.



„Şepcile roşii” au mai marcat o dată, prin gambianul Mouhamadou Drammeh (83), după ce Popa a respins lovitura de cap trimisă de Lukic, la un corner.



CFR a ratat şansa de a marca pe contraatac, după ce Cordea a trimis în bară (90), iar Islam Slimani a reluat în plasa laterală.



Meciul s-a încheiat cu scene reprobabile, cu un conflict violent între antrenorul lui „U”, Cristiano Bergodi, de o parte, Andrei Cordea şi Karlo Muhar, de partea cealaltă, în care s-au implicat jucătorii şi staffurile celor două echipe. Arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu lui Bergodi, care a fost potolit cu greu de tabăra sa.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 40 de ori, de 20 ori s-a impus CFR, de opt ori a câştigat Universitatea, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.



„U” venea după trei victorii consecutive în campionat, iar CFR a ajuns la şapte victorii consecutive şi e neînvinsă de opt etape. În tur, scorul a fost egal.

