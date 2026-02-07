Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul Dmitriev”, identificat de serviciile de informații

Rusia a oferit Statelor Unite un pachet de cooperare economică în valoare de 12 trilioane de dolari, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski. Oferta, denumită „pachetul Dmitriev” după negociatorul rus Kirill Dmitriev, care conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei, a fost identificată de serviciile secrete ucrainene, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor în cadrul unei ședințe cu ușile închise, anunță Kyiv Post.

„Serviciile de informații mi-au arătat așa-numitul „pachet Dmitriev” pe care l-a prezentat în SUA – acesta se ridică la aproximativ 12 trilioane de dolari”, a declarat președintele ucrainean.

„Se presupune că este un pachet de cooperare economică între America și Rusia”, a adăugat el. „Așadar, auzim despre posibilitatea ca astfel de documente bilaterale sau similare să fie semnate între America și Rusia.”

Această evoluție indică o nouă încercare a Moscovei de a-l curta pe președintele american Donald Trump, în contextul în care Ucraina și Rusia continuă să se lupte pentru sprijinul Washingtonului, în timp ce SUA presează pentru o soluție diplomatică, arată presa ucraineană.

Potrivit lui Zelenski, Dmitriev a prezentat propunerea în cadrul unor întâlniri cu oficiali americani pe teritoriul SUA, fără a preciza însă când anume.

Dmitriev a prezentat aparent pachetul în timpul întâlnirii cu oficialii americani în SUA, deși președintele ucrainean nu a precizat când.

12 trilioane de dolari reprezintă de peste patru ori PIB al Rusiei pentru 2025

Cooperarea economică între Moscova și Washington a fost un element constant al discuțiilor din cadrul celei de-a doua administrații Trump, Kremlinul încercând să profite de schimbarea de orientare a Casei Albe către o politică externă mai tranzacțională.

O propunere de pace în 28 de puncte, redactată anul trecut de Dmitriev și trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și publicată de Axios în noiembrie, prezenta măsurile necesare pentru ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva Rusiei și lansarea unor inițiative de parteneriat economic pe termen lung, în ciuda opoziției puternice a Kievului față de reducerea presiunii economice asupra Kremlinului.

Tot în noiembrie, The Wall Street Journal a raportat că oameni de afaceri americani au avut întâlniri secrete cu oligarhi ruși apropiați de președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre potențiale acorduri în domeniul mineritului și al energiei.

Discuțiile au vizat mineralele rare, extracția gazelor și chiar reluarea proiectului conductei Nord Stream, potrivit surselor WSJ și oficialilor serviciilor de informații europene.

Deși acordurile economice bilaterale cu SUA fac parte din negocieri mai ample, Zelenski a avertizat că orice astfel de acorduri nu trebuie să încalce constituția Ucrainei.

„Probabil că unele aspecte ale relațiilor dintre SUA și Rusia nu ne privesc. Dar dacă acestea afectează în vreun fel interesele noastre naționale, poporul ucrainean, teritoriile noastre, atunci am dori să vedem acest lucru, pentru a nu apărea probleme ulterior, iar acest lucru nu ar trebui să se întâmple în mod cert în detrimentul intereselor ucrainienilor”, a declarat Volodimir Zelenski.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele ucrainean a dezvăluit, de asemenea, că Casa Albă a stabilit termenul limită de iunie pentru ca Kievul și Moscova să ajungă la un acord de pace, chiar dacă discuțiile au rămas în impas în ceea ce privește aspecte precum controlul teritorial.

Editor : C.A.