Imagini cu un dezastru ecologic au fost surprinse din nou, în contextul în care în fiecare iarnă mii de metri cubi de gunoi ajung în râul Drina din Bosnia. Localnicii avertizează că turismul și sănătatea sunt amenințate, potrivit Euronews.

Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Bosnia și Herțegovina se confruntă cu o nouă criză a deșeurilor în timpul iernii, deoarece mii de metri cubi de gunoi se acumulează în spatele barierei de protecție împotriva deșeurilor de la centrala hidroelectrică Visegrad.

Râurile umflate transportă plastic, mobilier și chiar deșeuri medicale provenite din gropile de gunoi ilegale din Bosnia, Serbia și Muntenegru, estimându-se că în fiecare sezon ajung între 5.000 și 6.000 de metri cubi.

Utilajele grele lucrează non-stop de la sfârșitul lunii ianuarie pentru a curăța Drina, dar activiștii spun că aceeași scenă se repetă în fiecare an.

O mare parte din deșeuri ajung să fie arse la groapa de gunoi din Visegrad, ceea ce ridică probleme de sănătate. Grupurile locale activiste avertizează că turismul are de suferit și solicită măsuri regionale pentru a opri aruncarea deșeurilor în amonte.

Operațiunile de curățare cu macarale și barje sunt estimate să dureze cel puțin șase luni, așa cum s-a întâmplat în fiecare an în ultimele două decenii.

Editor : A.C.