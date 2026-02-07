Live TV

JO 2026. Ce rezultate au înregistrat sâmbătă sportivii români

Daniela Toth in saritura cu schiurile
Daniela Toth a avut o zi bună la olimpiadă. Foto: Profimedia
Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.

Daniela s-a calificat în manşa finală şi a terminat competiţia pe locul 30, cu un total de 207,4 puncte, potrivit News.ro.

Daniela Toth este singura sportivă din România la sărituri cu schiurile aflată la a treia participare consecutivă la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Tot la sărituri cu schiurile pe trambulina normală, Delia Folea, aflată la debut olimpic, s-a clasat pe locul 48, cu 78,3 puncte.

Sanie

La sanie simplu masculin, au concurat sâmbătă Eduard Crăciun şi Valentin Creţu.

Sportivii români au încheiat primele două manşe ale concursului de sanie simplu la Jocurile Olimpice de iarnă, într-o probă extrem de solicitantă, desfăşurată la viteze ridicate şi cu diferenţe minime între concurenţi.

În manşa 1, Vali Creţu s-a clasat pe locul 12, cu timpul de 53.702 secunde (+0.778), în timp ce Eduard Crăciun a ocupat locul 25, cu 54.784 secunde (+1.860). După manşa a doua, Vali Creţu se află pe locul 13 la general, cu timpul cumulat de 1:47.482 (+1.656), iar Eduard Crăciun ocupă locul 25, cu 1:49.593 (+3.767).

După primele două manşe, clasamentul provizoriu este condus de Max Langenhan (Germania), cu timpul de 1:45.826, urmat de Jonas Müller (Austria), 1:45.988 (+0.162), şi de Dominik Fischnaller (Italia), pe poziţia a treia.

Susținere

Dincolo de cifre şi clasamente, concursul a avut şi o puternică încărcătură emoţională. Eduard Crăciun a fost susţinut din tribune de prietena sa, prezentă la finish după fiecare coborâre, în timp ce Vali Creţu a avut alături sprijinul fratelui său, un detaliu care a contat într-o competiţie de maximă concentrare.

Concursul de sanie simplu continuă, manşele 3 şi 4 sunt programate mâine, iar sportivii români rămân focusaţi, într-o luptă extrem de strânsă la vârful clasamentului.

