O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu participăm la Consiliul pentru Pace”. Ce motive invocă

Ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale „insurmontabile”, informează sâmbătă AFP.



Acest „Consiliu pentru Pace” a fost iniţial conceput pentru a supraveghea armistiţiul în Gaza şi reconstrucţia enclavei palestiniene, dar s-a transformat într-un organism menit să acţioneze pentru rezolvarea conflictelor la nivel mondial. Or, Constituţia italiană nu permite ţării să se alăture unei organizaţii conduse de un singur lider, arată presa internațională.



„Nu putem participa la Consiliul pentru Pace deoarece există o limitare constituţională. Suntem însă dispuşi să discutăm iniţiative de pace şi suntem gata să ne aducem contribuţia în Gaza, inclusiv prin instruirea poliţiei”, a declarat Tajani.



El s-a referit la „un obstacol insurmontabil din punct de vedere juridic” după întâlnirea cu vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina.



În urmă cu două săptămâni, prim-ministrul ultraconservator al Italiei, Giorgia Meloni, declarase că, în „configuraţia actuală”, acest consiliu „ridică în mod obiectiv probleme, în special de natură constituţională".



Şi alţi aliaţi ai SUA, între care Franţa şi Regatul Unit, şi-au exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la acest „Consiliu pentru Pace”.

