Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu

Sondajele strânse din Ungaria și apropiatele alegeri – 12 aprilie – fac ca declarațiile politice să încingă atmosfera la Budapesta. Într-o postare pe X, liderul partidului Tisza, Magyar Peter, principalul opozant a lui Viktor Orban și totodată cel care în aceste zile pare a se situa în fruntea preferințelor maghiarilor, a declarat că actualul premier pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea care a avut loc în România. Aluzia la campania lui Călin Georgescu este evidentă.

„În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok”, scrie Magyar.

„Ei fac exact ceea ce a făcut candidatul român descalificat în cele din urmă în timpul ultimelor alegeri prezidențiale românești trucate: cu ajutorul Rusiei, într-o operațiune coordonată centralizat, care costă miliarde, ei inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligența artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor”, a precizat opozantul lui Viktor Orban.

„Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este dezumanizant. Guvernul, în mod firesc îngrozit de pierderea puterii, a ajuns la un nou nivel de josnicie”, mai adaugă Magyar Peter.

În ultimul sondaj de opinie desfășurat în Ungaria, partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria conduce în fața partidului Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, iar partidul de extremă dreapta Patria Noastră este pe cale să intre în Parlament, potrivit unui sondaj de opinie publicat marți și citat de Reuters.

Aceste este doar ultimul dintr-un lung șir de sondaje cu rezultate, deseori, contradictorii.

În urmă cu o zi președintele Donald Trump și-a afirmat sprijinul pentru premierul Orban, unul dintre preferații săi europeni.

„Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic şi influent, cu o experienţă dovedită în obţinerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru ţara şi poporul său - pe care le iubeşte -, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe Truth Social.

Editor : Sebastian Eduard