Live TV

Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu

Data publicării:
Viktor Orban Călin Georgescu
Foto: Profimedia

Sondajele strânse din Ungaria și apropiatele alegeri – 12 aprilie – fac ca declarațiile politice să încingă atmosfera la Budapesta. Într-o postare pe X, liderul partidului Tisza, Magyar Peter, principalul opozant a lui Viktor Orban și totodată cel care în aceste zile pare a se situa în fruntea preferințelor maghiarilor, a declarat că actualul premier pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea care a avut loc în România. Aluzia la campania lui Călin Georgescu este evidentă.

„În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok”, scrie Magyar.

„Ei fac exact ceea ce a făcut candidatul român descalificat în cele din urmă în timpul ultimelor alegeri prezidențiale românești trucate: cu ajutorul Rusiei, într-o operațiune coordonată centralizat, care costă miliarde, ei inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligența artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor”, a precizat opozantul lui Viktor Orban.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este dezumanizant. Guvernul, în mod firesc îngrozit de pierderea puterii, a ajuns la un nou nivel de josnicie”, mai adaugă Magyar Peter.

În ultimul sondaj de opinie desfășurat în Ungaria, partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria conduce în fața partidului Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, iar partidul de extremă dreapta Patria Noastră este pe cale să intre în Parlament, potrivit unui sondaj de opinie publicat marți și citat de Reuters.

Aceste este doar ultimul dintr-un lung șir de sondaje cu rezultate, deseori, contradictorii.

În urmă cu o zi președintele Donald Trump și-a afirmat sprijinul pentru premierul Orban, unul dintre preferații săi europeni.

„Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic şi influent, cu o experienţă dovedită în obţinerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru ţara şi poporul său - pe care le iubeşte -, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe Truth Social.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false”
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat în procedura de cameră preliminară
The TikTok app is seen for download in the App Store on an iPhone in this photo illustration in Warsaw, Poland on 05 October, 2022. The social app Tik
Comisia Europeană: TikTok încalcă regulile UE prin mecanisme care creează dependență
tiktok pe telefon
O țară europeană, care a interzis accesul pe TikTok pentru „a evita efectele nefaste”, renunță la decizie după mai puțin de un an
Recomandările redacţiei
Sediul DNA
Trei persoane reținute după perchezițiile de la Primăria Sectorului...
cos de cumparaturi in supermarket
România, campioana scumpirilor la alimente în UE. Cu cât au crescut...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului...
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Opening Ceremony
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 au început. Ceremonia...
Ultimele știri
Ofensiva rusă pare să încetinească după ce Elon Musk a blocat accesul la Starlink, afirmă Ucraina. „Sunt ca nişte pisoi orbi”
Incidente violente la meciul Rapid - Petrolul. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
Inundații în Peninsula Iberică: doi morți și 6 răniți. Peste 10.000 de oameni evacuați. Apel pentru anularea alegerilor în Portugalia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
A făcut top 5 al bogaţilor din România: „Dacă se bagă în fotbal, într-un an se bate la titlu!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a spus CLAR lui Mircea Lucescu să renunțe la fotbal, iar selecționerul, aflat în spital, n-a stat pe gânduri
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă