Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l câștige în opinia președintei Moldovei

Președinta Maia Sandu a declarat că apreciază faptul că a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Totuși, ea a subliniat că „sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu”, a spus ea la postul de televiziune TV8, scrie Newsmaker.

În cadrul emisiunii, Maia Sandu a afirmat că nu se pregătește pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Șefa statului a mai spus că oamenii care merită cel mai mult să fie apreciați sunt ucrainenii, care își sacrifică viața pentru pace.

„Apreciez, bineînțeles. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră, că apreciază curajul și reziliență noastră, dar sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu și azi m-am uitat la ucrainenii care au revenit acasă din Rusia, și aceștia sunt oamenii care merită premiul păcii, oamenii care își sacrifică viața pentru pace, pentru că ei vor să readucă pacea în țara lor, în satele lor, în orașele lor și pe continentul nostru. Aceștia sunt oamenii care merită cel mai mult să fie apreciați”, a adăugat președinta.

Maia Sandu a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Hermstad a declarat că, „în pofida presiunilor exercitate de Rusia”, Republica Moldova, sub președinția Maiei Sandu, „a organizat alegeri libere și democratice, a consolidat statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic”.

Propunerea a generat un val de reacții atât în spațiul public din Republica Moldova, cât și în România.

