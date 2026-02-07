România se află pe lista țărilor invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, programată pentru data de 19 februarie. Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Digi24 că invitația a fost transmisă președintelui Nicușor Dan.

Până în acest moment, autoritățile de la București nu au luat o decizie oficială privind participarea României la Consiliul pentru Pace. Într-un interviu recent, președintele Nicușor Dan declara că dorește să mai aștepte pentru a evalua poziția altor state europene, înainte de a formula un răspuns final către partea americană.

Potrivit surselor politice, mai mulți lideri internaționali și-au confirmat deja prezența la reuniunea din Statele Unite ale Americii, ceea ce sporește presiunea asupra statelor indecise.

Premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump.

„Aseară (vineri seară - n.r.), am primit o invitaţie: în două săptămâni, ne vom întâlni din nou (cu preşedintele american) la Washington, deoarece Consiliul pentru Pace (...) îşi va ţine reuniunea inaugurală”, a declarat Viktor ORrban la un miting de campanie

România are la dispoziție un interval limitat pentru a analiza implicațiile politice și financiare ale unei eventuale aderări la acest consiliu. O decizie oficială este așteptată în perioada următoare, în funcție de evoluțiile diplomatice și de poziționarea partenerilor europeni.

