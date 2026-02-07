Oana Gheorghiu anunță „ghiduri” pentru ca miniștrii „să știe ce au voie să facă în relaţia cu o companie de stat”: „Nu te poți juca”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru ca miniştrii să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta.

„Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor, lucrăm la ele, ca să înţeleagă un ministru şi un minister ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat. Ce înseamnă o companie de stat? Înseamnă că statul este acţionar majoritar sau 100% este o companie de stat. Asta nu înseamnă că statul poate să se joace cu această companie. Rolul ministerului, cel care reprezintă statul în companie, este următorul: să stabilească foarte clar ce tip de Consiliu de Administraţie are nevoie, profilul oamenilor. Dacă e, nu ştiu, o companie din domeniul transporturilor, îi trebuie un finanţist foarte bun, îi trebuie poate un jurist foarte bun şi un om de specialitate din domeniul respectiv, din transporturi, să zicem. Ăsta este primul rol al ministerului”, a declarat Oana Gheorghiu, sâmbătă, la Antena 3 CNN, potrivit news.ro.



Ea a declarat că următorii paşi sunt să stabilească scrisoarea de aşteptări şi indicatorii de performanţă.



„Al doilea rol este să stabilească foarte clar scrisoarea de aşteptări, ce aşteaptă de la acest Consiliu. Dar asta trebuie să fie clar, să aibă toată strategia în ea, să includă nişte indicatori foarte clari. Al treilea şi cel mai important, indicatorii de performanţă. Pentru că ce a făcut statul român până acum s-a prefăcut că pune nişte indicatori de performanţă şi am văzut şi am auzit de indicatori de genul să fie prezent în fiecare zi la muncă sau să se întrunească consiliul o dată pe lună sau la o companie care este monopol să-şi păstreze numărul de clienţi”, a afirmat Gheorghiu.



Ea a explicat că, „evident”, numărul de clienţi nu poate fi un indicator.



„Aici se opreşte rolul ministerului. Deci astea sunt lucrurile cele mai importante. Dacă lucrurile astea le face bine, asta îi dă şansele să aibă un Consiliu de Administraţie format din oameni profesionişti”, a completat viceprmierul Gheorghiu.



Potrivit Oanei Gheorghiu, o persoană nu mai are voie să fie în mai multe consilii de administraţie, iar un al doilea pas important făcut este că ministerul îşi poate numi cel mult un om în Consiliul de Administraţie dacă este un Consiliu format din trei membri şi maximum doi oameni, dacă este un Consiliu format din cinci oameni.



„Deci s-a redus numărul Consiliilor de Administraţie, avem între trei şi cinci, în funcţie de dimensiunea companiei, iar ministerul poate să aibă doar un singur consilier sau doi, deci trebuie fie minoritar. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din oameni independenţi. Asta este deja prin lege stabilit. Şi aici e primul pas. O parte din pierderi încep să se recupereze prin reducerea costurilor, prin reducerea numărului de membri din consiliul de administraţie, deci se reduc cheltuielile cu consiliul de administraţie, dar se vor vedea când vor începe cu adevărat restructurările. Acestea pot începe după ce avem consilii de administraţie sănătoase, formate din profesionişti care, la rândul lor, au obligaţia să selecteze nişte manageri, nişte directori care să facă performanţă”, a mai transmis Oana Gheorghiu.

