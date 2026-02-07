Live TV

Avocații lui Trump vor să îl deporteze pe copilul reținut de ICE în Minneapolis, după ce un judecător a ordonat eliberarea lui

Data publicării:
Copil
Foto: Columbia Hights Public School

Avocații administrației Trump încearcă să obțină deportarea lui Liam Conejo Ramos, băiatul de cinci ani a cărui fotografie, purtând o căciulă cu urechi de iepuraș în Minneapolisul acoperit de zăpadă, a circulat în întreaga lume după ce a fost reținut luna trecută de autoritățile federale, în cadrul unei campanii dure împotriva imigrației, relatează The Guardian.

Copilul s-a întors acasă, în Minnesota, la începutul acestei săptămâni, după ce fusese reținut împreună cu tatăl său și transferat într-un centru notoriu de detenție pentru familii din Texas. Departamentul american pentru Securitate Internă, US Department of Homeland Security (DHS), a anunțat vineri că solicită un ordin de deportare pentru băiatul de origine ecuadoriană.

Instituția a negat însă că ar încerca să accelereze îndepărtarea lui și a tatălui său din Statele Unite, după ce avocatul familiei a descris acțiunea guvernului drept una de acest tip pentru The New York Times. Avocata Danielle Molliver a catalogat demersul drept „extraordinar” și posibil „represiv”.

Liam și tatăl său, Adrian Conejo Arias, care au intrat legal în SUA ca solicitanți de azil, au fost eliberați din detenție pe 31 ianuarie. Guvernul încearcă acum să le închidă cererile de azil, potrivit MPR News. Mai mulți congresmeni democrați, printre care Ilhan Omar și Joaquin Castro, au intervenit în sprijinul familiei.

Citește și Noi detalii despre copilul de 5 ani arestat în Minnesota: ICE l-ar fi folosit ca momeală, pentru a o scoate pe mama lui din casă 

DHS a transmis, prin secretarul adjunct Tricia McLaughlin, un comunicat remis și publicației The Guardian: „Acestea sunt proceduri obișnuite de îndepărtare. Nu este vorba despre deportare accelerată. Este o procedură standard și nu există nimic represiv în aplicarea legilor privind imigrația.”

Joaquin Castro, care i-a însoțit pe Liam și pe tatăl său înapoi în Minnesota, a scris pe rețeaua X că administrația Trump „încearcă să-l ia din nou” pe copil.

„Liam Ramos, 5 ani, a petrecut zece zile într-o închisoare improvizată din Texas. S-a îmbolnăvit, i-a fost dor de mama lui și de școală și se temea de gardieni. Milioane de oameni s-au rugat și au vorbit pentru el”, a scris congresmanul. „Dar acum administrația Trump încearcă să-l ia din nou. Încalcă precedentele legale pentru a-i frânge spiritul acestui copil și al tuturor americanilor care se roagă pentru el.”

Avocații familiei Ramos au refuzat să ofere detalii despre caz și au transmis într-un e-mail către Guardian: „Ne vom susține cazul în fața instanței de imigrare, vom contesta orice decizie eronată și ne vom asigura că legea imigrației funcționează în favoarea clienților noștri.”

Cazul lui Liam a devenit un nou exemplu al intensificării politicii de detenție a minorilor sub administrația Trump. Potrivit unei analize realizate de Guardian pe baza datelor obținute de la Deportation Data Project, ICE a înregistrat aproximativ 3.800 de minori în centrele de detenție pentru familii de imigranți între ianuarie și octombrie 2025, inclusiv copii de unu sau doi ani. Dintre aceștia, peste 2.600 au fost reținuți în interiorul teritoriului SUA, nu la frontieră.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
2
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
4
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
general rus Vladimir Alekseiev
5
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tulsi Gabbard face declaratii
Apel între servicii secrete străine și un apropiat al lui Trump, detectat de NSA. Tulsi Gabbard ar fi cerut să nu fie dezvăluite datele
Donald Trump against the backdrop of the American flag and text Board of Peace.
Raportor ONU: Planul lui Donald Trump pentru Gaza „este anarhie ridicată la rang de sistem”
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
După negocierile SUA-Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu anunță că merge la Casa Albă. Ce vrea să-i transmită lui Donald Trump
donald trump
O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu participăm la Consiliul pentru Pace”. Ce motive invocă
harta groenlanda semn trafic
Miniştrii de Externe danez şi groenlandez, rezervați în privința discuțiilor cu SUA: „Rezultatele rămân incerte”
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu anunță „ghiduri” pentru ca miniștrii „să știe ce au...
zelenski
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de...
ivan
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie...
Ultimele știri
Tragedie în Italia: trei schiori uciși de avalanșe în zonele unde au loc Jocurile Olimpice de iarnă
JO 2026. Ce rezultate au înregistrat sâmbătă sportivii români
Scene violente pe teren: încăierare între jucători la finalul meciului CFR Cluj-U Cluj. De la ce a pornit conflictul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil! De aia a înnebunit italianul...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”...
Adevărul
Ambasadorul SUA, „trimis la plimbare” de oficiali polonezi. De ce reprezentanții noștri tac când România este...
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce Ion Țiriac i-a dat pe mână toată averea de 2,5 miliarde $, a anunțat în ce va investi 100.000.000
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă