Avocații lui Trump vor să îl deporteze pe copilul reținut de ICE în Minneapolis, după ce un judecător a ordonat eliberarea lui

Avocații administrației Trump încearcă să obțină deportarea lui Liam Conejo Ramos, băiatul de cinci ani a cărui fotografie, purtând o căciulă cu urechi de iepuraș în Minneapolisul acoperit de zăpadă, a circulat în întreaga lume după ce a fost reținut luna trecută de autoritățile federale, în cadrul unei campanii dure împotriva imigrației, relatează The Guardian.

Copilul s-a întors acasă, în Minnesota, la începutul acestei săptămâni, după ce fusese reținut împreună cu tatăl său și transferat într-un centru notoriu de detenție pentru familii din Texas. Departamentul american pentru Securitate Internă, US Department of Homeland Security (DHS), a anunțat vineri că solicită un ordin de deportare pentru băiatul de origine ecuadoriană.

Instituția a negat însă că ar încerca să accelereze îndepărtarea lui și a tatălui său din Statele Unite, după ce avocatul familiei a descris acțiunea guvernului drept una de acest tip pentru The New York Times. Avocata Danielle Molliver a catalogat demersul drept „extraordinar” și posibil „represiv”.

Liam și tatăl său, Adrian Conejo Arias, care au intrat legal în SUA ca solicitanți de azil, au fost eliberați din detenție pe 31 ianuarie. Guvernul încearcă acum să le închidă cererile de azil, potrivit MPR News. Mai mulți congresmeni democrați, printre care Ilhan Omar și Joaquin Castro, au intervenit în sprijinul familiei.

DHS a transmis, prin secretarul adjunct Tricia McLaughlin, un comunicat remis și publicației The Guardian: „Acestea sunt proceduri obișnuite de îndepărtare. Nu este vorba despre deportare accelerată. Este o procedură standard și nu există nimic represiv în aplicarea legilor privind imigrația.”

Joaquin Castro, care i-a însoțit pe Liam și pe tatăl său înapoi în Minnesota, a scris pe rețeaua X că administrația Trump „încearcă să-l ia din nou” pe copil.

„Liam Ramos, 5 ani, a petrecut zece zile într-o închisoare improvizată din Texas. S-a îmbolnăvit, i-a fost dor de mama lui și de școală și se temea de gardieni. Milioane de oameni s-au rugat și au vorbit pentru el”, a scris congresmanul. „Dar acum administrația Trump încearcă să-l ia din nou. Încalcă precedentele legale pentru a-i frânge spiritul acestui copil și al tuturor americanilor care se roagă pentru el.”

Avocații familiei Ramos au refuzat să ofere detalii despre caz și au transmis într-un e-mail către Guardian: „Ne vom susține cazul în fața instanței de imigrare, vom contesta orice decizie eronată și ne vom asigura că legea imigrației funcționează în favoarea clienților noștri.”

Cazul lui Liam a devenit un nou exemplu al intensificării politicii de detenție a minorilor sub administrația Trump. Potrivit unei analize realizate de Guardian pe baza datelor obținute de la Deportation Data Project, ICE a înregistrat aproximativ 3.800 de minori în centrele de detenție pentru familii de imigranți între ianuarie și octombrie 2025, inclusiv copii de unu sau doi ani. Dintre aceștia, peste 2.600 au fost reținuți în interiorul teritoriului SUA, nu la frontieră.

Editor : M.I.