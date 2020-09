Nicolae Robu, după ce a pierdut primăria Timișoarei: Am dormit așa de bine, cu telefonul în mână. Nu e nicio supărare

Nicolae Robu a pierdut Primăria Timișoarei în fața lui Dominic Fritz, candidat USR-PLUS. Edilul Timișoarei era în luptă strânsă cu Dominic Fritz, candidat originar din Germania care a intrat recent în politica românească și pentru prima dată a participat într-o cursă electorală.

"Eu sunt foarte împăcat cu modul în care mi-am exercitat prerogativele, așa cum sunt foarte împăcat cu ce am lăsat în urma mea. Unde mergi în oraș vezi realizări care țîn de exercitarea de către mine a acestor funcții importante, de rector, respectiv prmar, drept urmare nu-i nicio problemă. Am înțeles foarte clar că abordarea aceasta de transformare în forță, de modernizare în forță a orașului nu este pe placul timișorenilor, dacă doar 30 la sută m-au votat. Data trecută am obținut 53%, înseamnă că cetățenii își doresc altceva, este dreptul domniilor lor să-și dorească altceva, eu îmi văd de viața mea cu seninătate.

Eu nu am furat, sunt ultra-cinstit, sunt sâcâit pentru două maghernițe unde n-am nicio vină. Eu am adus în proprietatea publică clădiri foarte valoroase, dar am fost calomniat în permanență, dar lumea s-a lămurit că sunt cinstit. Nu pot explica altfel decât prin faptul că am deranjat cu aceste lucrări care s-au finalizat în termen și au fost foarte multe. De dragul Timișoarei am pus la supraimpozitare 2000 de proprietari de clădiri istorice pentru că trebuia să pregătesc orașul pentru exercitarea de Capitală Europeană a Culturii, am dat drumul la lucrări foarte grele. Eu am făcut-o de dragul orașului, n-am făcut-o cu socoteli asupra impactului la alegeri.

Lumea, în stradă, mi-a fost incredibil de favorabilă. Dar se pare că există un segment de populație în comunitatea noastră care nu e prezent în stradă, ci care s-a manifestat în mediul online și probabil că acel segment nu mă agreează.

Am dormit așa de bine că nu am reușit să postez. Am adormit cu telefonul în mână. Eu zic că las un oraș într-o stare foarte bună. Nu e nicio supărare. Eu sunt foarte fair-play, însă am un principiu: nu vorbesc despre adversari".

Editor : Iulia Iancu