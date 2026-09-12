Lidera extremei drepte din Franța va candida pentru a patra oară la președinție. Marine Le Pen intră în cursa prezidențială din 2027 dintr-o poziție care, odinioară, ar fi părut greu de acceptat.

Ea a pierdut deja de trei ori alegerile prezidențiale.

În iulie, Curtea de Apel din Paris a menținut condamnarea ei pentru deturnarea fondurilor Parlamentului European. Partidul ei, formațiunea de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), l-a lansat între timp pe Jordan Bardella, un lider mai tânăr care se bucură de aceeași popularitate în sondaje ca și ea și își cultivă din ce în ce mai mult o identitate politică proprie, scrie European Pravda.

Cu toate acestea, Le Pen începe campania cu un avans considerabil față de orice alt potențial candidat.

Înfrângeri care te schimbă

Există o ironie în centrul moștenirii politice a lui Emmanuel Macron.

Victoria sa din 2017 a spulberat sistemul de partide care guvernase Franța timp de decenii. Partidul Socialist și dreapta tradițională se alternaseră la putere pe parcursul majorității perioadei celei de-a Cincea Republici. Niciunul dintre ele nu a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale din acel an. În schimb, Macron a reunit o mare parte a stângii moderate de centru și a dreptei moderate de centru în spatele unei noi forțe politice și a susținut că vechea diviziune între stânga și dreapta devenise depășită.

Prin slăbirea partidelor care ocupaseră în mod tradițional spațiul dintre centrul guvernamental și extreme, Macron a întărit, de asemenea, poziția forțelor care i se opuneau din afara acestuia.

„Macronismul” și „Le Penismul” au devenit, în consecință, poli politici structuranți reciproc. Macron s-a putut prezenta ca bariera europeană, liberală și republicană împotriva naționalismului. Le Pen s-a putut prezenta ca principala alternativă la o ordine politică identificată din ce în ce mai mult cu Macron.

Acest lucru a fost avantajos pentru ambele părți din punct de vedere electoral.

Macron a învins-o de două ori, dar fiecare campanie în care Palatul Élysée a prezentat-o pe Le Pen ca fiind principala amenințare i-a consolidat totodată statutul de principală concurentă. Până în 2022, al doilea tur consecutiv al alegerilor prezidențiale între cei doi nu mai părea o întâmplare. Părea noua structură a politicii prezidențiale franceze.

Contrastul cu Jean-Marie Le Pen este revelator.

Calificarea sa în turul al doilea din 2002 a fost tratată ca o urgență politică națională. Jacques Chirac a câștigat ulterior cu peste 82% din voturi. Marine Le Pen s-a calificat în 2017 și din nou în 2022. Înfrângerile ei repetate ar fi trebuit, în principiu, să o slăbească. Ele au produs însă și ceva mai util: familiaritatea cu scena prezidențială.

Pentru un candidat obișnuit, a pierde de trei ori poate semnala epuizare. Pentru Le Pen, aceste înfrângeri demonstrează totodată că se apropie în mod repetat de Palatul Élysée mai mult decât aproape oricine altcineva.

Între timp, sistemul din jurul ei a devenit mai puțin coerent. Sistemul de partide francez este fragmentat, dar se caracterizează din ce în ce mai mult prin dominanța unei singure forțe politice, RN, deoarece niciunul dintre concurenții săi nu deține o poziție electorală comparabilă. Vechile partide de guvernământ rămân slăbite, tabăra lui Macron s-a străduit să devină o organizație politică durabilă, independentă de fondatorul său, iar stânga rămâne divizată atât în privința conducerii, cât și a strategiei.

Prin urmare, Le Pen nu mai este doar candidata unei mișcări marginale care încearcă să-și croiască drum în politica franceză. Ea reprezintă cel mai consolidat bloc electoral al acesteia.

Macron va părăsi Palatul Élysée în 2027, deoarece Constituția îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv, iar Le Pen nu a fost niciodată mai aproape de a deveni următoarea locatară a Palatului Élysée.

Explicația economică a puterii lui Le Pen necesită o abordare mai atentă decât sugerează uneori discursul privind „declinul” Franței.

Franța nu este o economie în colaps. Ea rămâne una dintre cele mai mari economii ale Europei, cu o infrastructură solidă, productivitate ridicată în multe sectoare, capacități industriale majore și investiții străine semnificative. Chiar și după un an dificil, Franța a rămas destinația principală din Europa în ceea ce privește numărul de proiecte de investiții străine în 2025.

Cu toate acestea, direcția de evoluție este mai puțin liniștitoare.

EY a înregistrat o scădere de 17% a acestor proiecte anul trecut, în timp ce mai mulți concurenți europeni au câștigat teren, iar investitorii au identificat din ce în ce mai mult stabilitatea politică, predictibilitatea cadrului de reglementare și costurile printre punctele slabe ale Franței.

Între timp, problema politică a Franței nu este lipsa resurselor sau potențialele puncte slabe identificate de analiștii financiari. Este, din ce în ce mai mult, decalajul dintre resursele de care dispune țara și ceea ce cetățenii consideră că primesc în schimb.

Franța combină impozite ridicate și cheltuieli publice extinse cu așteptări pe măsură de la stat. Cetățenii se așteaptă la spitale și școli funcționale, transport fiabil, pensii, servicii de poliție și un anumit grad de egalitate între teritorii.

Atunci când aceste servicii par mai puțin fiabile, în timp ce datoria rămâne ridicată și guvernele succesive se luptă să adopte bugete sau să mențină majorități parlamentare, nemulțumirea pune sub semnul întrebării capacitatea statului de a-și îndeplini promisiunile.

„Dediabolizare”

Marine Le Pen și-a dedicat o mare parte din mandatul de lider urmărind ceea ce francezii numesc dédiabolisation, adică încercarea de a elimina stigmatul moștenit de la tatăl său și de la vechiul Front Național. Ea l-a exclus pe Jean-Marie Le Pen din partid, a renunțat la o parte din limbajul său cel mai provocator, a schimbat numele organizației și a profesionalizat imaginea publică a acesteia.

RN continuă să apere poziții privind imigrația, cetățenia și „preferința națională” care rămân cu mult în afara vechiului consens guvernamental.

Normalizarea a devenit treptat reciprocă.

Viața politică franceză și-a schimbat, de asemenea, relația cu RN. Cincisprezece ani de campanii prezidențiale, apariții la televiziune, dezbateri parlamentare și victorii electorale au conferit progresiv RN legitimitate instituțională. RN a dobândit astfel ceva ce vechiul Front Național a deținut rareori: legitimitatea instituțională.

A câștigat alegeri locale. A trimis 89 de deputați în Adunarea Națională în 2022. Prezența sa parlamentară s-a extins din nou după alegerile din 2024. Politicienii săi au devenit participanți obișnuiți la viața instituțională, în loc să fie perenii outsideri ai acesteia.

Alegătorii francezi au urmărit-o pe Marine Le Pen dezbătându-se în două alegeri prezidențiale împotriva lui Macron. Au văzut-o pierzând. Au văzut-o revenind.

RN nu a devenit neapărat moderat, dar a devenit un partid obișnuit.

Situația juridică a lui Le Pen ar fi trebuit, în teorie, să întrerupă această evoluție.

Curtea de Apel din Paris i-a menținut condamnarea în iulie pentru deturnarea de fonduri ale Parlamentului European și a condamnat-o la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare și unul de executat sub supraveghere electronică, alături de o amendă de 100.000 de euro.

Instanța i-a redus perioada de ineligibilitate la 45 de luni, dintre care 30 cu suspendare, ceea ce înseamnă că partea efectivă a pedepsei fusese deja executată și nu o mai împiedica să candideze în 2027. Le Pen și-a confirmat imediat candidatura și a formulat recurs la Curtea de Casație.

În starea actuală a lucrurilor, ea rămâne eligibilă, deși procesul judiciar nu s-a încheiat.

Rezultatul o plasează într-o poziție politică ciudată. Ea nu a fost achitată, dar nici nu a fost exclusă din alegeri.

Acest lucru le permite susținătorilor loiali să interpreteze procedurile prin prisma unei narațiuni populiste existente, conform căreia instituțiile încearcă să împiedice alegătorii să-și exprime propria alegere.

Le Pen prezintă din ce în ce mai des constrângerile instituționale tocmai în acești termeni, tratând suveranitatea populară ca pe o sursă concurentă de legitimitate. Cu toate acestea, dovezile nu justifică presupunerea că condamnarea a creat un efect de martir pe scară largă.

Sondajul Ipsos din septembrie sugerează, în schimb, o polarizare. Baza sa electorală rămâne excepțional de loială, dar aproape jumătate dintre alegători continuă să afirme că ea îi îngrijorează foarte mult.

Jordan Bardella reprezintă o provocare diferită pentru poziția sa personală.

Ascensiunea sa pare inițial să submineze ideea că Le Pen însăși păstrează un farmec excepțional. El este mai tânăr, poartă mai puțin din bagajul istoric al familiei Le Pen și a demonstrat că poate să o egaleze sau, ocazional, să o depășească în sondajele prezidențiale. Normalizarea în continuare a RN ar putea, în cele din urmă, să o oblige pe Marine Le Pen să se retragă.

Însă apariția lui Bardella poate avea efecte în ambele sensuri.

Pe parcursul majorității istoriei Frontului Național, mișcarea a părut indisolubil legată de o singură familie. Bardella demonstrează că RN poate produce un lider recunoscut la nivel național fără numele de familie Le Pen.

Prin urmare, partidul pare mai puțin un vehicul familial și mai mult o instituție politică durabilă, cu un mecanism propriu de succesiune.

Omul care dovedește că Marine Le Pen este înlocuibil ar putea, prin urmare, să facă ca candidatura ei să pară mai puțin riscantă, deoarece o victorie a RN nu mai implică încredințarea țării unui mișcare care depinde în totalitate de o singură persoană.

Tensiuni

Relația dintre ei nu este lipsită de tensiuni.

Bardella s-a distanțat recent de anumite elemente ale programului lui Le Pen privind pensiile și de propunerea de interzicere a vălurilor islamice în spațiul public, consolidând impresia că își dezvoltă un profil oarecum diferit, mai ortodox din punct de vedere economic. Dar această divergență relevă, de asemenea, cât de mult a evoluat RN. Acum poate cuprinde stiluri politice diferite în cadrul aceleiași conduceri naționale.

Bardella este succesorul lui Le Pen, polița ei de asigurare și, din ce în ce mai mult, rivalul ei.

El este, de asemenea, dovada că electoratul RN nu mai poate fi redus la loialitatea personală față de Marine Le Pen.

Le Pen nu are nevoie ca Franța să o iubească

Acesta este, probabil, cel mai important aspect pentru a-i înțelege poziția cu șapte luni înainte de alegeri.

Un candidat la președinția Franței nu are nevoie de entuziasmul majorității în primul tur. Le Pen are nevoie ca blocul său politic să rămână mai coeziv decât cele care îi fac concurență, să se califice fără probleme în turul al doilea și apoi să împiedice restul electoratului să se coordoneze suficient de eficient pentru a o opri.

Aici avantajul ei actual devine structural.

Datele îi indică un scor între 34% și 36% în primul tur, în timp ce concurenții săi rămân cu mult în urmă și divizați între mai multe familii politice.

Sprijinul de care se bucură este neobișnuit de transferabil de la o alegere la alta: mai mult de nouă din zece dintre alegătorii săi din 2022 intenționează în prezent să o voteze din nou.

Poziția sa este, așadar, puternică, dar victoria nu este inevitabilă.

O mare parte a țării încă o respinge.

Condamnarea sa ar putea deveni mai dăunătoare în timpul unei campanii electorale propriu-zise. Bardella s-ar putea dovedi, în cele din urmă, un candidat mai puternic al RN. Un adversar credibil din centru, centru-dreapta sau stânga ar putea totuși să consolideze votanții care, în prezent, au puține lucruri în comun, în afară de opoziția față de Le Pen. Cel mai mare avantaj al lui Le Pen nu este faptul că o majoritate a alegătorilor francezi o doresc în mod activ, ci faptul că adversarii săi ar putea avea dificultăți în a organiza o majoritate împotriva ei.

Pe parcursul unei mari părți din cariera Marinei Le Pen, povara a căzut asupra ei.

A trebuit să convingă un număr suficient de alegători că ea și partidul ei erau suficient de acceptabili pentru a guverna Franța. După trei înfrângeri prezidențiale, instituționalizarea RN, prăbușirea vechiului sistem de partide și ani de frustrare economică și politică, o parte din această povară s-a mutat în altă parte.

Oponenții ei trebuie acum să convingă alegătorii nu doar că Marine Le Pen reprezintă un risc, ci și că unirea forțelor pentru a-i împiedica președinția oferă în schimb o alternativă mai sigură și mai credibilă.

Avantajul lui Le Pen nu constă în faptul că Franța a acceptat-o, ci în faptul că vechiul mecanism menit să o oprească s-a slăbit. În 2027, oponenții ei ar putea constata că teama față de RN nu mai este suficientă pentru a construi o majoritate.

Editor : Sebastian Eduard