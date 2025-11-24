Live TV

Fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu a fost internat de urgență în spital

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu
Fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu a fost internat, în noaptea de duminică spre luni, în Spitalul Judeţean Timişoara, după un puseu puternic de tensiune. El a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă Coronarieni, unde este supus mai multor investigaţii.

Nicolae Robu s-a simţit rău în noaptea de duminică spre luni şi sunat la numărul de urgenţă 112, fiind transportat cu salvarea la Spitalul Judeţean Timişoara, scrie News.ro.

Din primele date reiese că fostul primar al Timişoarei ar fi suferit un puseu puternic de tensiune. Medicii au decis să îl interneze pe Secţia de Terapie Intensivă Coronarieni, unde îi fac mai multe investigaţii. Specialiştii urmează să stabilească dacă este nevoie de o intervenţie chirurgicală.

În anul 2012, în timpul campaniei electorale, Nicolae Robu a fost supus unei intervenţii, fiind operat pe cord deschis. La acea vreme, medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara i-au făcut patru bypass-uri, după ce a acuzat dureri puternice în zona inimii.

