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Ce se întâmplă cu mandatul primarului Dominic Fritz, după ce instanța a dat câștig de cauză definitiv Agenției de Integritate

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dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
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Din articol
Își pierde Dominic Fritz mandatul?

Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), această decizie constatând faptul că s-a aflat în conflict de interese administrativ, așa cum au acuzat inspectorii ANI într-un raport din anul 2024. Această decizie nu aduce, însă, după sine și pierderea mandatului de primar, după cum a explicat o sursă familiarizată cu Codul Administrativ și procedurile ANI.

În 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentaţia tehnică, pentru beneficiarul acestui PUZ, a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara.

Dominic Fritz a contestat acuzațiile ANI și a deschis și un proces în instanță împotriva inspectorilor de integritate, finalizat pe 18 iunie, când ÎCCJ a dat câștig de cauză ANI. 

Își pierde Dominic Fritz mandatul?

Însă constatarea „conflictului de interese administrativ” nu este același lucru cu incompatibilitatea, astfel că Dominic Fritz nu își va pierde imediat mandatul, după cum a explicat o sursă familiarizată cu Codul Administrativ și procedurile ANI.

Un primar în conflict de interese poate fi sancționat cu reducerea indemnizației, pe de-o parte, dar să primească și o altă sancțiune complementară, anume o interdicție de a ocupa funcții publice timp de 3 ani de la data terminării mandatului, după cum a explicat pentru Digi24.ro o sursă familiarizată cu procedurile ANI și Codul Administrativ. 

„Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”, potrivit și unui ghid realizat de ANI.

Prefectul județului Timiș ar trebui, în acest moment, să aplice sancțiunea în cazul lui Dominic Fritz, după ce instanța a constatat definitiv că acesta s-a aflat în conflict de interese administrativ. 

Editor : M.G.

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