Live TV

„Suntem conștienți că acest mic gest pe care noi îl facem contribuie la salvarea unor vieți”

Data publicării:
10sange

Campania Digi24 „Avem același sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității, în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată în Primăria Arad, unde sunt așteptați toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă cu un deficit de sânge și fiecare gest contează.

„Vorbim într-adevăr de deficit de sânge, dar vorbim și de eficiența și eficientizarea utilizării sângelui. O ocazie cu care o să încep această alocuțiune mulțumindu-vă pentru această inițiativă, care din punctul nostru de vedere vine într-un moment oportun, acum când împreună cu doamna director al Centrului de Transfuzii tocmai am constatat o creștere a nevoilor populației pentru sânge și produse din sânge, de peste 50% din perioada pandemiei până în prezent.

Creșterea nevoilor populației pentru sânge și produse din sânge, care pe de o parte vine într-o perioadă post pandemică, în care pacienții s-au adresat cu anumită timiditate serviciilor medicale, urmând ca apoi, după anul 2023, să vină cu o patologie mai gravă și într-o fază evolutivă mai avansată.

În urma unei analize făcută împreună cu doamna director, am încercat să explicăm această creștere a nevoilor de sânge, creștere pe care am identificat-o venind din trei direcții. Pe de o parte, un lucru care ne face plăcere, ne bucură, creșterea speranței de viață a pacienților din Arad, lucru care atrage însă după sine creșterea nevoii de servicii medicale a acestor pacienți. Pe de altă parte, achiziționarea de noi aparaturi, de o nouă tehnologie, la nivelul Spitalului Județean care permite decelarea rapidă a patologiilor, ceea ce de asemenea necesită o îngrijire susținută”, a declarat prof. univ. dr. Carmen Neamțu, medic primar chirurgie generală și profesor universitar la Universitatea „Vasile Goldiș”.

„Am participat la această campanie împreună cu 15 militari din cadrul batalionului. Tocmai ce am donat și mă simt foarte bine.  Sunt bucuros, și suntem bucuroși toți cei care am participat, că suntem alături de comunitatea din care facem parte și putem să-i sprijinim. De asemenea, suntem conștienți că acest mic gest pe care noi îl facem contribuie la salvarea vieților și totodată, pentru fiecare dintre noi, această donare de sânge are și beneficii personale din punct de vedere al sănătății. De aceea, eu încurajez pe fiecare cetățean, locuitor al acestei comunități să meargă și să doneze benevol sânge, întrucât există probabilitatea ca la un moment dat fiecare dintre noi să avem nevoie la rândul nostru de sprijinul celorlalți”, a declarat Lt-col. Brânzeiu Cristian, comandantul Unității Militare 01249 - Cetatea Aradului.

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.  

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.   

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.   Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei...
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la...
exercitiu militari romani, bucuresti
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii...
Viktor Orban
Alegerile din Ungaria s-ar putea desfășura în plină „starea de...
Ultimele știri
Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”
Explozia din Rahova. Petre Bulmaga, oficial al FR de Arte Marţiale, se numără printre cei grav afectaţi
Primele 24 de ore ale lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Reacția unui deținut: „O să aibă parte de o detenție neplăcută”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 lovește înainte de vreme. Patru zodii care îi simt efectele încă din...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Oficialul Federației, printre victimele grav afectate de explozia din blocul din Rahova! Anunțul ANS
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”